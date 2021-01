Coronavirus.- Jamenei prohíbe la importación de vacunas contra el coronavirus producidas en EEUU y Reino Unido

Carga contra EEUU tras el asalto al Capitolio y habla de "fiasco electoral"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha anunciado este viernes la prohibición de la importación de las vacunas contra el coronavirus producidas en Estados Unidos y Reino Unido y ha destacado que "no se fía" de estos países.

"Lo he dicho ya a funcionarios del Gobierno y ahora lo anuncio públicamente. La importación de las vacunas estadounidenses y británicas está prohibida", ha dicho. "No me fío de ellos. A veces quieren probar las vacunas en otros países", ha agregado.

"Si los estadounidenses hubieran logrado producir una vacuna no harían frente al caos que sufren ahora en su país. En un día han muerto cerca de 4.000 personas por coronavirus", ha argüido, después de que el país norteamericano haya superado por primera vez este umbral de fallecidos en un día.

Asimismo, Jamenei ha ensalzado la vacuna que está siendo desarrollada por científicos iraníes y ha dicho que se trata de "una fuente de orgullo". "La vacuna ha iniciado las pruebas clínicas en humanos. Si Dios quiere, habrá una versión mejor en Irán", ha manifestado.

Por su parte, ha cargado contra Estados Unidos por el asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente norteamericano, Donald Trump, y ha hablado de "un fiasco electoral". "Hoy podemos ver en qué se ha convertido el gran ídolo. Esta es su democracia", ha sostenido, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

"Estos son sus Derechos Humanos. Matan a una persona negra cada par de horas y el asesino no es juzgado. Esos son los valores estadounidenses que hoy son puestos en ridículo. Esta es su economía paralizada", ha argumentado, antes de señalar que "de forma extraña, algunos aún adoran a Estados Unidos".

Asimismo, ha vuelto a reclamar la retirada de las sanciones impuestas por Estados Unidos al país y ha reiterado que Irán no tiene prisa por cumplir con todas sus obligaciones en el acuerdo nuclear de 2015 si el resto de países no lo hacen.

"Si las sanciones son retiradas, la vuelta de Estados Unidos al acuerdo --que abandonó de forma unilateral en 2018-- significará algo", ha explicado. "Sin embargo, si las sanciones no son retiradas, su vuelta al acuerdo irá en nuestro detrimento", ha añadido.

"Cuando la otra parte no aplica ninguno de sus compromisos, no tiene sentido que Irán cumpla todos los suyos", ha reseñado Jamenei, quien ha manifestado que el país volverá a cumplir todas las cláusulas si el resto de países firmantes hacen lo mismo.

Las autoridades iraníes han empezado esta semana a enriquecer uranio al 20 por ciento y ha asegurado que tiene capacidad para hacerlo al 60 por ciento, si bien el ministro de Exteriores del país, Mohamad Yavad Zarif, manifestó que este paso es "reversible".

Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear en respuesta a la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo y reimponer sus sanciones unilaterales, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto.

Las tensiones han aumentado a raíz del asesinato a finales de noviembre del científico Mohsen Fajrizadé, considerado el jefe del programa nuclear iraní, un suceso que Teherán ha achacado a Israel, que no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

Pese a ello, las autoridades iraníes han expresado el deseo de que Biden --vicepresidente de Barack Obama en el momento de la firma del acuerdo-- pueda impulsar la vuelta de Washington al pacto y la retirada de las sanciones, consideradas por Teherán como condición indispensable para un cumplimiento total de las cláusulas por parte de Irán.