Coronavirus.- Italia registra un descenso en la incidencia aunque suma otros 28.000 casos de coronavirus

Salvini sobre la futura vacuna: "No me gustan las imposiciones ni la palabra obligatorio"

Italia ha experimentado un descenso de la incidencia en la última semana pese a que este viernes se han vuelto a registrar otros 28.000 contagios y 827 muertos, datos ambos en línea con los de los días anteriores.

Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han detectado 28.352 positivos entre los más de 222.000 test realizados --el jueves fueron 29.000 de entre 232.000 pruebas--. Con ello, el balance que deja la pandemia en el país es de 1.538.217 casos y 53.677 víctimas mortales.

Actualmente, hay 33.684 pacientes ingresados en hospitales en el otro país, un dato que nuevamente vuelve a caer, con 354 menos, mientras que en la UCI hay 3.782 enfermos de COVID-19, 64 menos. Por lo que se refiere a los pacientes curados, se elevan a 696.647, con 35.467 en el último día.

Nuevamente Lombardía repite como la región con más contagios, con otros 5.389, seguida por Véneto, con 3.418, y Piamonte, con 3.149. En Campania se ha producido un ligero aumento, con otros 2.924 positivos, mientras que en Lazio se han registrado 2.276 contagios.

No obstante, por primera vez en varias semanas, se ha producido un descenso en la incidencia de casos a nivel nacional. Así, según los últimos datos es de 706 por cada 100.000 habitantes mientras que una semana antes era de 732,6 por cada 100.000.

En todo caso, desde el Ministerio y el Instituto Superior de Salud (ISS) alertan de que el nivel sigue siendo muy alto y en algunas regiones la incidencia sigue aumentando. De hecho, de las 20 regiones que componen Italia, diez continúan presentando un alto riego de contagio.

SALVINI HABLA DE LA VACUNA

En otro orden de cosas, el líder de la Liga, Matteo Salvini, se ha pronunciado sobre el debate respecto a la futura vacuna y quién debería ponérsela. El principal líder de la oposición ha señalado que él hará "lo que me sugiera mi médico".

"La palabra obligatorio no me gusta", ha sostenido en declaraciones a la cadena RAI. "Los italianos tienen cabeza para elegir. Yo estoy por la libertad de elección siempre", ha insistido el antiguo ministro del Interior. "Las imposiciones no me han gustado nunca", ha asegurado.