Coronavirus.- Israel confirma un nuevo máximo diario de casos de coronavirus ante el drástico repunte de los contagios

El Gobierno de Israel ha confirmado este miércoles un nuevo máximo diario de casos de coronavirus ante el drástico repunte de los contagios durante los últimos días, lo que ha provocado que las autoridades sopesen imponer nuevamente confinamientos en las zonas más afectadas.

El Ministerio de Sanidad israelí ha indicado que durante las últimas 24 horas se han detectado 859 casos, lo que sitúa el total en 25.547, si bien no ha habido fallecidos en el último día, por lo que la cifra de muertos se mantiene en 320, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Así, ha manifestado que en estos momentos hay 7.838 casos activos, incluidos 56 pacientes en estado grave, al tiempo que ha detallado que la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas es del 5,2 por ciento, por encima del 3,9 por ciento de la jornada del martes.

Erez Onn, director de la división hospitalaria del Ministerio de Sanidad, ha resaltado que las autoridades "están abriendo más y más departamentos dedicados a los pacientes de coronavirus". "Los departamentos se están llenando y vemos una tendencia al alza de los enfermos graves", ha alertado Onn, en declaraciones concedidas al diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

Israel superó el martes el umbral de los 25.000 casos tras registrar la que en ese momento fue su segunda cifra más alta de contagios hasta la fecha, con 765, lo que ha provocado que el Ministerio de Sanidad haya recomendado confinamientos en decenas de localidades para contener la propagación de la pandemia.

El Gobierno de Israel prorrogó la semana pasada hasta el 1 de agosto la prohibición de entrada al país de ciudadanos extranjeros, una medida que incluye el tránsito de pasajeros hacia su destino final y restringe la entrada de ciudadanos no israelíes o residentes en el país, a excepción de aquellos con permiso de la Autoridad de Población e Inmigración.

En este sentido, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó el 18 de junio una mayor reapertura de la economía. "No hay duda de que hay que limitar la enfermedad. (La tasa de contagios) Está aumentando otra vez", señaló, antes de agregar que las autoridades "harán lo que sea necesario, igual que cuando la pandemia golpeó el país por primera vez".