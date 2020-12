Coronavirus.- Investigadores españoles crean una calculadora para estimar el riesgo de mortalidad por Covid-19

Un equipo de investigadores internacional, liderados por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha creado una herramienta para calcular el riesgo de fallecer por Covid-19; con el objetivo de que cualquier sanitario, esté donde esté e independientemente de los recursos que disponga, pueda determinar ante qué tipo de paciente está, tomando, así, decisiones sobre su tratamiento.

"En este trabajo establecimos una serie de factores pronósticos asociados a la mortalidad que son fáciles de obtener en la práctica clínica", explica el investigador principal del proyecto, el doctor Iván Núñez. En concreto, los factores de riesgo de mortalidad más relevantes la edad, hipertensión, obesidad o insuficiencia renal. Teniendo en cuenta estas variables, se ha creado una calculadora electrónica que los profesionales pueden utilizar para estimar de forma rápida, sencilla y gratuita, la probabilidad de que el paciente fallezca en una escala del 1 al 4. El proyecto, derivado del macro Registro HOPE COVID-19, ha contado con el apoyo de la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular (FIC) y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS).

FACTORES DE RIESGO MÁS IMPORTANTES

Para elaborar dicho recurso, los investigadores analizaron un total de 1.021 pacientes dados de alta por Covid-19 de 23 hospitales en 4 países entre el 8 de febrero y el 1 de abril de 2020. Debido a la heterogeneidad entre países con respecto a las características clínicas de los pacientes, solo se consideraron a aquellos de Italia y España.

La edad media de los pacientes seleccionados en el estudio fue de 70 años, el 59,6 por ciento de los cuales eran varones. Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión (51,3%), displidemia (40%), obesidad (23,5%) y diabetes (19,5%). Los síntomas más comunes en el ingreso fueron fiebre (78,2%), tos y disnea en más del 50 por ciento de los casos, con baja saturación de oxígeno en el 38 por ciento de los pacientes.

De esta manera, los factores de riesgo de mortalidad más relevantes identificados fueron: edad avanzada, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, la inmunosupresión, una saturación de oxígeno por debajo del 92 por ciento y la elevación de la proteína C-Reactiva.

En este sentido, una de las conclusiones novedosas de la investigación es que la edad actúa como un modulador de los factores de riesgo. En los casos de pacientes menores de 70 años, la obesidad y la inmunosupresión tienen un riesgo más pronunciado, mientras que la hipertensión estaba asociada a mayor mortalidad en aquellos que superaban esta edad. "Esto puede ser debido a que el envejecimiento reduce la capacidad de responder al estrés agudo y, por tanto, protege de las influencias negativas de nuestros sistema inmunitario y adaptativo", explica el cardiólogo.

En cuanto a los tratamientos empleados, el estudio recoge que el 79,2 por ciento de los pacientes fueron tratados con hidroxicloroquina y el 67,6 por ciento con antivirales. Así, los investigadores señalan que la hidroxicloroquina podría asociarse con un beneficio de supervivencia, pero que estos datos deben ser confirmados con ensayos adicionales.El estudio, titulado 'Mortality risk assessment in Spain and Italy, insights of the HOPE COVID-19 registry', corresponde a un análisis intermedio del Registro, el cual cuenta con más de 8.000 pacientes. El trabajo ha sido publicado en la revista 'Internal and Emergency Medicine'.