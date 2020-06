Coronavirus.- Illa espera que la serie de fallecidos con COVID-19 quede corregida esta semana

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que la corrección de la serie de cifras de fallecidos con COVID-19 que están realizando las comunidades autónomas para incluir todas y cada una de las fechas de defunción podría estar lista "en breve", e incluso "esta semana".

Así lo ha explicado Illa en una entrevista en La Sexta, en la que ha señalado que "en breve va a quedar resuelto" el problema de la congelación de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad con respecto a los fallecidos, que lleva varias semanas sin incorporar todos los muertos que notifican las comunidades autónomas. "Daremos el dato cuando lo tengamos ya comprobado", ha argumentado.

Durante la entrevista, el ministro ha realizado una valoración de la actuación durante la pandemia, agradeciendo en primer lugar el "trabajo excelente" de los sanitarios y pidiendo a los ciudadanos una "actitud de vigilancia y prudencia", ya que, como ha recordado, "el virus todavía no está derrotado".

"Entiendo que, después de más de 90 días de confinamiento, la gente quiera salir a la playa o a una terraza, pero hay que recordar que el virus sigue ahí. Hay que actuar con mucha responsabilidad. Las recomendacioens sanitarias no son un capricho. Si no lo hacemos pondremos en riesgo todo lo que hemos conseguido. No hay que bajar la guardia, si no tendremos que tomar medidas que no queremos", ha expresado.

Mientras tanto, ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando en la hipótesis de que se produzca una segunda oleada, aunque no ha precisado en qué meses espera el Ejecutivo que haya mayor riesgo. "No dejamos de pensar que puede haber un rebrote, creo que no sería como el primero pero estamos trabajando", ha señalado, sin descartar que se pudiera producir este mismo julio, tal y como ha alertado la virólogoa Margarita del Val, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En este sentido, ha indicado que, por el momento, no hay evidencia científica sólida de que el calor atenúe la transmisión del virus, por lo que no ve razones para que el rebrote se produjera este mismo verano y no en octubre o noviembre, como prevén algunos científicos. "No me trasladan que sea constatable lo del calor. Ojalá sea así, pero no hay evidencia", ha añadido. Por ello, ha instado a mejorar las tasas de vacunación de la gripe en población vulnerable, ante un hipotético rebrote en invierno que coincidiera con la temporada de influenza.

Illa sí ha precisado que cada vez existe más "solidez científica" de que la carga viral es muy alta en los primeros siete días, pero que a partir de ahí se reduce, con lo que podría ser posible acortar el periodo de cuarentena. "Hay recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud que indican que las cuarentenas podrían reducirse a diez días. Lo estamos estudiando y hablando con las comunidades autónomas", ha explicado.

Sobre el desarrollo de una vacuna, se ha mostrado "optimista" con que todos los países europeos vayan "juntos" en la compra de las dosis necesarias cuando se consiga. "Tiene que haber una vacuna lo antes posible y garantizar un uso equitativo en todas las partes del mundo. Se está trabajando en la línea correcta y España está empujando en esta dirección", ha argumentado.