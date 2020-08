Coronavirus.- Illa confía en poder asignar "hoy mismo o mañana" los primeros rastreadores militares a las CCAA

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confiado en poder asignar "hoy mismo o mañana" los primeros equipos de rastreadores del Ejército a las comunidades autónomas y espera que las primeras peticiones se remitan a lo largo de este jueves.

A su vez, ha remarcado que las peticiones se valorarán en función de la disponibilidad de estos rastreadores militares y que se cederán por un tiempo "limitado y tasado".

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial que ha celebrado conjuntamente con los ministros de Educación, Isabel Celaá, y Política Territorial, Carolina Darias, con los consejeros del ramo de Educación.

"Espero recibir peticiones a lo largo del día de hoy y hoy mismo o mañana poder asignar los primeros equipos", ha relatado Illa para recalcar que las solicitudes deben cursarse ante la Secretaría de Estado de Madrid.

Murcia, Cantabria y Comunidad Valenciana son las primeras regiones que han mostrado públicamente su intención de contar con estos efectivos del Ejército para las tareas de seguimiento de casos sospechosos de Covid-19 para evitar la propagación de la enfermedad.

SERVICIO DE "MUY ALTO NIVEL"

Illa ha enfatizado que los 2.000 efectivos que el Gobierno ha puesto a disposición de las autonomías suponen un servicio de "alto nivel" con profesionales "muy eficaces" que funcionarán como unidades autónomas en los territorios que lo pidan.

Por otro lado, Illa ha remarcado que las comunidades se afanan en tomar medidas para reducir el impacto del Covid-19 y que en Aragón y se ha detectado una tendencia a la baja, lo que "constata que si las cosas se hacen bien, funcionan".

Del caso de la Comunidad Valenciana, el ministro ha destacado que ha tomado medidas acordes a su situación epidemiológica y está seguro de que "van a dar resultados" en lo próximos días y semanas.

Preguntado sobre si Madrid había descartado recurrir a los rastreadores del Ejército, Illa ha asegurado que no le consta y "no es lo que se le ha trasladado" desde la Consejería de Sanidad madrileña, que ha remitido un escrito solicitando información sobre los perfiles técnicos de estos efectivos militares.

DEFENSA: DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y TIEMPO QUE SEA NECESARIO

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la subsecretaria del Ministerio, Amparo Valcarce, han enfatizado que la disponibilidad de estos rastreadores será inmediata y "el tiempo que sea necesario".

El procedimiento para la incorporación de estos rastreadores militares pauta que las autonomías deben elevar una petición explicativa al Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica que motiva esa necesidad de refuerzo. A partir de ahí, el Gobierno evaluará esa petición con una respuesta "inmediata" cediendo los rastreadores militares y el número será adecuado a la situación del territorio.

Esa respuesta será "rapidísima", tal y como ha definido Valcarce, dado que los rastreadores están repartidos por toda España. A su vez, la ministra ha enfatizado que están a disposición de incorporarse en cualquier etapa de proceso de seguimiento, ya sea al inicio del rastreo de un brote o una vez que ya está en marcha la tarea de seguimiento de sospechosos y contactos.

despachar, no me consta no me consta