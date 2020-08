Coronavirus.- Hasta 47 residencias de mayores en Aragón tienen casos de la COVID-19, 29 de ellas solo en trabajadores

El Gobierno de Aragón estudia si va a presentar una demanda penal o abrir expediente sancionador a la residencia de Burbáguena

Un total de 47 residencias de mayores tienen casos de la COVID-19, si bien en 29 de ellas solo han resultado contagiados trabajadores, en ocho solo residentes y en diez tanto residentes, como trabajadores. A causa de los nuevos brotes, han fallecido diez personas que vivían en ellas y hay 61 hospitalizados.

En total, 294 usuarios de estos centros han resultado contagiados en Aragón, si bien el 75 por ciento de los casos se agrupan en siete centros, de forma que la situación actual es "muy diferente" a la que tuvo lugar al inicio de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha explicado el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, José Antonio Jiménez, antes de reunirse, junto con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, con coordinadoras de gestión de residencias para analizar la situación del coronavirus en estos establecimientos.

Jiménez ha aportado otros datos, como que hay cinco residencias de personas con discapacidad y de otro tipo de agrupaciones con casos, con cuatro contagiados en centros de discapacitados y cinco en otras agrupaciones humanas. Además, hay cien profesionales sociosanitarios con la COVID-19 y las residencias con nuevos casos no habían tenido hasta ahora, salvo en una, que tiene "un número reducido".

El secretario general técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales ha recordado que el Departamento ha publicado diferentes órdenes donde se recoge cómo deben realizarse las visitas de familiares y no se permite el acceso a estos establecimientos "más allá de lo estrictamente necesario", como a proveedores o para realizar obras de urgencia.

También ha dicho que se recuerdan "permanentemente" las medidas de prevención que se deben adoptar, como mantener la distancia de seguridad y el uso de Equipos de Protección Individual por parte de los trabajadores porque es "la manera más eficaz" de que los contagios no se produzcan en empleados y residentes.

Ha añadido que el Departamento está "alerta" y "preocupado" por la situación, "haciendo seguimiento día a día" y ayudando a los centros que tienen algún caso para adoptar medias organizativas y apoyarles en todo los elementos materiales que puedan necesitar.

BURBÁGUENA

José Antonio Jiménez ha manifestado que se está haciendo un "análisis exhaustivo de los hechos" en la residencia de mayores de Burbáguena, en la provincia de Teruel, donde ha habido más de 60 contagiados entre residentes y trabajadores.

El Gobierno de Aragón estudia si va a presentar una demanda penal o va abrir un expediente sancionador, y, en este último caso, si durante la instrucción se percibiera que se ha de acudir a la justicia, se haría. En concreto, se analizan las actuaciones de la residencia, así como el cumplimiento con rigor de las normas.

"Estamos estudiando los hechos para decidir una vía u otra", ha dicho el secretario general técnico, que ha reconocido que en algún momento ha podido haber, también por su parte, "una valoración excesiva de las circunstancias concurrentes".

Ha remarcado que hay que aplicar "rigor", "cautela" y "prudencia", además de que "es preferible tardar unos días" en tomar una decisión "que dejarnos llevar por una circunstancia". "Todo requiere un tiempo, son hechos transcendentes", ha sostenido, para apuntar que la responsabilidad penal "es personal, no corporativa".

También ha incidido en que la prioridad está siendo "apoyar al centro para garantizar la salud de los residentes", tanto por parte del Departamento de Sanidad, como por el de Ciudadanía y Derechos Sociales, si bien ha aclarado que no ha sido necesario intervenir el centro, que "se mantiene organizado y dirigido" por la Fundación de los Hermanos de la Cruz Blanca.

"No ha sido necesario porque no ha habido ausencia organizativa", ha remarcado Jiménez, y ha pedido "no alarmar a la población, ni a los ciudadanos", al tiempo que ha manifestado que el Gobierno de Aragón colabora con la Cruz Blanca en otros ámbitos, "tenemos muy buena relación con ellos", poseen "una presencia intensa en la sociedad aragonesa" y lo ocurrido no va a ir "en menoscabo" de esta cooperación.

Jiménez ha remarcado que se hace seguimiento en todas las residencias, durante la pandemia se ha centrado la atención en atender a quienes vivían allí y se les ha apoyado con material, especialmente a los centros en los que había casos.

Igualmente, ha querido transmitir su apoyo a los trabajadores de estos establecimientos porque "son profesionales de primera línea y desarrollan una labor importante" ya que se ocupan de un servicio que "demanda la sociedad" y "se esfuerzan día a día para cuidar a nuestras personas mayores" y por eso, "entre todos hacer un esfuerzo porque su reputación esté a la altura del servicio que prestan".