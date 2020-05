Coronavirus.- El Gobierno catalán prepara un plan para garantizar el derecho a la manifestación

Distancia de dos metros entre asistentes, manifestaciones estáticas y uso de mascarillas

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha presentado este viernes un plan con diferentes medidas para garantizar que los catalanes puedan manifestarse de forma segura a pesar de la pandemia del coronavirus, y ha defendido que es una medida para que no se vulnere el derecho fundamental a la manifestación.

"Nos preocupa y mucho que alguien quiera aprovechar lo que vivimos para laminar los derechos fundamentales de los catalanes y catalanas", ha dicho el conseller en una rueda de prensa telemática, en la que ha explicado que el sábado trasladarán el plan al comité técnico del Procicat para que lo apruebe y luego elevarlo al Gobierno, puesto que ahora es la administración competente.

"Ustedes saben que el Gobierno de España nos laminó las competencias y que aquí nosotros no podemos gobernar con absoluta normalidad como hacíamos hasta ahora, y por tanto tiene que ser Madrid quien tiene que autorizar las manifestaciones", ha aseverado el titular de Interior.

Buch ha explicado que el plan prevé medidas como un distanciamiento de dos metros entre los asistentes, que no se realicen en calles inferiores a 20 metros de ancho, llevar mascarillas y fomentar la higiene de manos, que sean manifestaciones estáticas y sin desplazamientos, y no estará permitido el uso de pancartas ni objetos compartidos, solo individuales.

Ha insistido en que el plan puede dar una respuesta efectiva a las manifestaciones que se quieren convocar mientras se protege la salud de las personas que se manifiestan, y ha defendido que no entendería que se prohíba una manifestación si existen las medidas de seguridad necesarias.

Preguntado sobre el motivo por el cual presentan ahora esta propuesta, ha argumentado que es "difícil" explicar que alguien pueda ir a trabajar, ir en Metro y a comprar, pero no manifestarse.

Sobre cómo controlarán que se cumplan las medidas como el distanciamiento social, ha dicho que es un problema que incumbe a la Conselleria de Interior y que se encontrará la solución adecuada: "Pero no podemos decir que como no se puede controlar, las personas no se pueden manifestar".

"Esto no tiene que servir de excusa. Nuestra obligación es que estos derechos se puedan ejercer con absoluta normalidad. El problema es nuestro y ya lo solucionaremos", ha reiterado Buch, que ha dicho que para eso también están los cuerpos de seguridad.

SIN FASES, PARA TODO EL TERRITORIO

Sobre si plantean la propuesta para regiones que estén en una fase determinada de la desescalada, ha dicho que aunque haya territorios en fases diferentes no puede ser que haya "catalanes de primera y segunda en materia del derecho a la manifestación", y que por tanto tiene que ser para todo el territorio.

Preguntado sobre si han hablado con el Gobierno para trasladarle la petición, Buch ha dicho que aún no ha sido posible, que no sabe si en otras comunidades autónomas se ha pedido, pero que sí sabe que los catalanes han visto cómo personas se han podido manifestar en otros países como Alemania.

MANIFESTACIÓN EN MADRID

Ha sido cuestionado por si presenta la propuesta oportunamente justo un día después de la polémica manifestación en el barrio de Salamanca de Madrid, y ha asegurado que "en ningún caso" es por dicho suceso.

En este sentido ha apostillado que ahora desde su Conselleria hacen comparecencias los viernes para presentar propuestas, y que es un plan que se lleva trabajando desde hace semanas porque era una cuestión que "preocupaba" a su departamento.