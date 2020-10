Coronavirus.- Galicia supera os 40 municipios en alerta máxima por Covid-19

O número de municipios galegos no nivel máximo de alerta, o 3, pola incidencia de coronavirus na última semana aumentou este xoves até os 41, dous máis que a xornada anterior.

En concreto, ascenden a este nivel vermello o municipio coruñés de Culleredo e fano tamén os ourensáns de Xinzo de Limia e Viana do Bolo, mentres que no caso de Pontevedra Salceda de Caselas sitúase, en comparación á xornada do mércores, no nivel dous.

Segundo consta no mapa 'semáforo' actualizado diariamente pola Consellería de Sanidade, repiten en nivel 3 pola pandemia as cidades da Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense e Lugo; así como os municipios de Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Fene, Muros, Narón, Oleiros, Pontedeume e Teo, na provincia da Coruña.

Na de Lugo, faio Monforte, mentres que na de Ourense mantéñense os de Barbadás, O Carballiño, Ribadavia e Verín. No caso de Pontevedra, os municipios de Cangas, A Estrada, Gondomar, Lalín, Marín, O Porriño, Poio, Ponteareas, Redondela, Ribadumia, Salvaterra de Miño, Silleda, Soutomaior, Tui e Vilagarcía de Arousa seguen en alerta vermella.

A entrada no nivel máximo de risco de todas estas localidades implica que detectaron máis de 21 casos de coronavirus no últimos sete días. Con todo, nas urbes de máis de 50.000 habitantes, o limiar para detectar o aviso vai en función do tamaño: Ferrol --máis de 76 casos nunha semana--, Pontevedra --máis de 96--, Santiago --máis de 112--, Lugo --máis de 112--, Ourense --máis de 120--, A Coruña --máis de 276-- e Vigo --máis de 332--.

Mentres, en situación dúas --na cor laranxa do mapa-- sitúanse 26 municipios, tres máis que o martes, con 14 municipios na provincia da Coruña: Ares, Arzúa, Boiro, Boqueixón, Brión, Cerceda, A Laracha, Neda, Ordes, Ponteceso, Sada, Santa Comba, Valdoviño e Oza de Cesuras; tres na de Lugo: Cospeito, A Fonsagrada e Viveiro e dous na de Ourense: Allariz e Monterrei.

No caso de Pontevedra, son sete os que figuran neste nivel de alerta: Cambados, A Cañiza, Cuntis, Mos, Nigrán, Salceda de Caselas --que pasa do nivel tres a este segundo-- e Cercedo-Cotobade.

En cor laranxa inclúense municipios de máis de 50.000 habitantes con entre 138 e 332 casos novos de COVID-19 á semana por 100.000 habitantes e nos de menor poboación que presenten entre 14 e 20 casos.