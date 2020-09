Coronavirus.- Galicia elude aclarar cuántas personas siguen los casos: "el rastreo es un proceso, no un profesional"

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha manifestado que no podía responder a la pregunta formulada por el PSdeG sobre el número exacto de rastreadores con los que cuenta Galicia, puesto que para ello tendría que saber "lo que usted (en referencia a Julio Torrado) considera" como rastreador. "No existe ese puesto de trabajo", ha señalado para indicar, a renglón seguido, que "es un proceso, no un profesional".

Así, ha citado la cifra de 6.000 personas implicadas en el sistema sanitario que hacen algún tipo de seguimiento de casos, desde los facultativos de Atención Primaria al seguimiento tecnológico a través del 'call center', cifra que el diputado socialista pidió conocer en concreto pero que el conselleiro no ofreció. En este sentido, también había reclamado conocer la cifra dedicada a esta labor por área sanitaria, sobre lo que el titular de Sanidade dijo que son de ámbito autonómico y no están divididos con ese criterio.

Para Julio Torrado, la consideración de la Xunta supone que Galicia tendría 2,7 millones de rastreadores, en referencia a la población de la comunidad y ha ironizado con que cada gallego podría llamar e indicar que es asintomático.

Comesaña ha insistido en que el rastreo "es un proceso" y ha destacado que próximamente se incorporará la aplicación PassCovid a la general estatal. Así, ha defendido la actuación de la Xunta, que ha mostrado "innovación" en sus actuaciones, como esta tecnología o los "covid auto", para recoger muestras de pacientes con sintomatología de coronavirus en los exteriores de los hospitales.

Por otro lado, al ser preguntado por la diputada del PPdeG Encarna Amigo por los cribados que realiza la consellería, ha indicado que también se harán a los usuarios de residencias, cada 14 días, en el que serán seleccionados de forma aleatoria en función de la prevalencia del covid entre los 300 centros que hay en Galicia.

CRIBADO

Comesaña ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a la juventud para participar en el cribado específico de las áreas de Santiago y A Coruña, ya que la Xunta pretende llegar a 63.000 personas y por ahora solo se han realizado el 40 por ciento de pruebas, con un 0,6 por ciento de positivos.

El titular de Sanidade también ha querido hacer un llamamiento a la población en general para mantener las medidas de precaución en el ámbito privado, ya que los brotes detectados, dijo, son más comunes en familias y vinculados al ocio.