Coronavirus.- Feijóo sitúa el origen del brote de A Mariña en "dos o tres bares" de Burela, que han "cerrado"

El presidente gallego descarta "un problema generalizado" en A Mariña y puntualiza que en esos locales tenían "los camareros casi todos infectados"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha situado este jueves el origen del brote de A Mariña, que suma 47 casos positivos de COVID-19, en "dos o tres bares de la zona del puerto" de la localidad de Burela (Lugo), que han "cerrado".

Así lo ha manifestado en su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta, en la que ha explicado que el brote de la comarca coruñesa de Barbanza --con nueve casos detectados-- "está controlado", mientras que en el de A Mariña --con 47 positivos localizados-- "se trabaja y se toman medidas para controlarlo".

"La posibilidad de más brotes es real. En España hay 56 brotes activos y localizados, así que no debemos bajar la guardia y hay que reforzar el sistema de detección y control", ha incidido el mandatario autonómico, que ha matizado que el miércoles hicieron PCR e insistieron en que "hay que comunicar los síntomas" porque el COVID "es una enfermedad de declaración obligatoria, como puede ser la tuberculosis".

En el caso concreto de A Mariña, Feijóo ha subrayado que el Sergas trabaja "con la máxima celeridad", pero ha matizado que "hay que dimensionar adecuadamente el brote". Así, ha recordado que "son 47 personas, la mayoría asintomáticas o de carácter leve salvo dos que están ingresadas".

Al respecto, ha indicado que "hay un ingreso en A Mariña y también una mujer que no está ingresada por COVID, sino por otra patología y que, además, tiene COVID. Pero el motivo de ingreso es que hay una patología de base y en PCR acredita positivo", ha puntualizado.

"LOCALIZADO"

También ha resaltado que se han hecho "1.068 PCR en todas residencias de A Mariña y están todas limpias". "El brote está localizado mayoritariamente en dos o tres bares de la zona del puerto (de Burela)". "Sabemos de dónde vino el brote, por eso pedimos prudencia en el ámbito del ocio, muy especialmente desde que se autorizó la reapertura de discotecas", ha afirmado.

"No tenemos un problema generalizado en A Mariña, sino en dos o tres bares que hemos cerrado, con los camareros casi todos infectados y teníamos que cortar ese brote de personas que entraban y salían de bares", ha explicado el presidente gallego.

Después de insistir en que se trata de "un brote localizado en bares", ha hecho hincapié en que buscan "todos los contactos" que pueden, "contactos estrechos".

CASO ASTURIAS

Preguntado sobre el caso positivo detectado en Asturias, relativo a una persona procedente de A Mariña, Feijóo ha admitido que no conocía el caso. "No he tenido ningún contacto con el presidente del Principado, pero probablemente las consejerías de Sanidad están hablando", ha aseverado.

El titular de la Xunta ha recordado que en España hay "movimientos permitidos sin ningún tipo de límite" y ha reconocido que en ocasiones entre los contactos estrechos de personas con la infección "alguna niega contagio y provoca una tensión".

"Si alguien tiene ese virus tiene la obligación de declararlo, es de declaración obligatoria", ha avisado por su "altísimo porcentaje de contagio", ha abundado. "No puede ocultar el virus. Quiero llamar la atención sobre dificultades para que personas asuman que tuvieron contacto estrecho con otras que tienen PCR positiva, con carácter general esto no ocurre pero sí tuvimos algún caso", ha concluido.