Coronavirus.- Feijóo pide "no demonizar" la sanidad privada y carga contra la gestión de la pandemia del Gobierno

El presidente, que desearía "un pacto sanitario" en España, afirma que el "retraso" en la alerta epidemiológica "costó miles de vidas"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado su gestión de la pandemia y la ha contrapuesto con la del Gobierno, al que ha atribuido un "retraso de la alerta epidemiológica" de "diez o quince días" que "costó centenares de vidas, miles de vidas" en España. Lo ha hecho en una intervención en la que ha apelado a "no demonizar" la sanidad privada, convencido de que puede ser "una oportunidad" para "descolapsar" la pública.

En un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, en el arranque de la última semana de campaña para el 12 de julio, Feijóo ha defendido que a él le gustaría que en España hubiese "un pacto sanitario", pero "cuando el PP gobierna, al PSOE no le interesa" y, a su modo de ver, cuando son los socialistas los que están al frente del Ejecutivo, no plantean un posible acuerdo "en serio".

Feijóo, quien desde el punto de vista estadístico ha reivindicado "los buenos" datos de Galicia en la pandemia, aún reconociendo que en una pandemia que se ha llevado vidas por delante las cifras "nunca son razonables", ha defendido la importancia de la sanidad y ha lamentado que cualquier consenso sea "muy difícil" con un Ejecutivo en el que "sigue instalado el no es no" de Pedro Sánchez.

"Sin sanidad no somos nada, no hay economía, no hay actividad laboral, no hay nada", ha advertido, antes de mostrarse convencido de que Galicia tuvo una mejor "respuesta" frente al coronavirus porque, en su década al frente de la Xunta, invirtió "mucho" en infraestructuras sanitarias y hospitalarias.

Ha recordado que aún quedan inversiones pendientes y ha resaltado la importancia de la planificación, ya que el "periodo de maduración" de los proyectos sanitarios es "de una década". Asimismo, ha apelado a "reforzar los ámbitos de la salud pública".

"GRAVÍSIMO ERROR" DEL GOBIERNO

A juicio de Feijóo, "uno de los gravísimos errores" del Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez frente a la pandemia fue "el retraso de la alerta epidemiológica", que "ha costado centenares de vidas, miles de vidas". "Llegar tarde diez o quince días a la alerta provocó el colapso en los hospitales de Madrid y también en las grandes capitales", ha asegurado.

También ha destacado que al colapso en esas grandes ciudades, con aeropuertos, contribuyeron "todos los acontecimientos económicos, culturales, deportivos y políticos que se dejaron hacer en la primera quincena de marzo". "Fue letal", ha advertido, convencido de que todo ello derivó en "una infección masiva" que en las grandes capitales colapsó las urgencias.

Así, tras ensalzar los pasos dados en Galicia y la apuesta, por ejemplo, por la "teleasistencia" para "evitar ingresos innecesarios", ha insistido en que en España es preciso "reforzar los resortes de la salud pública y de las alertas epidemiológicas".

A su modo de ver, es necesario que "las pocas competencias" que tiene el Gobierno "las ejerza con rigor", ya que, de lo contrario, son los servicios sanitarios de las comunidades las que "sufren las consecuencias".

"DESPOLITIZAR LA SANIDAD"

El dirigente popular también ha defendido que hay que "despolitizar la sanidad" y que los políticos deben "dejar de hacer demagogia y de sembrar discordia" en este ámbito. "Si un político no sabe de sanidad, que se calle, pero que no entorpezca la gestión profesional", ha pedido.

A renglón seguido, ha advertido que "no se puede demonizar la sanidad privada", que ve "una oportunidad para que las personas de renta media alta puedan tener un doble aseguramiento" que favorezca "descolapsar" el sistema sanitario público.

Para Feijóo es "un error y un grave prejuicio ideológico" estar "en contra" de que una persona "a través de su renta pueda tener un aseguramiento adicional y use menos" la sanidad pública. Que "las dos sanidades puedan coexistir", ha defendido, favorece que se pueda "mejorar la salud ciudadana".

REACTIVACIÓN TRAS LA PANDEMIA

Tras reflexionar sobre la pandemia y el impacto en el ámbito sanitario, Feijóo también ha subrayado los efectos en clave económica, ha defendido los pasos dados por su Ejecutivo aconsejados por el comité de expertos económicos, cuyos integrantes ha detallado, y se ha referido a los últimos datos del paro para asegurar que no solo indican que se han dado pasos "adecuados" sino que proporcionan "esperanza" en relación a "seguir acertando".

En todo caso, Feijóo ha advertido que España entrará en el último trimestre "sin el 'tranquimazín' de los ERTE" y vivirá "una situación dificultosa". También ha vuelto a quejarse del "reparto de la bolsa de 16.000 millones" de euros activados por el Gobierno y ha defendido medidas tomadas en la Comunidad como "las vacaciones fiscales hasta el 1 de noviembre".

"Mantendremos los impuestos congelados y seguiremos haciendo rebajas selectivas, como las anunciadas para las familias", ha remarcado Feijóo, quien ha reivindicado el "activo político enorme" de la estabilidad poítica, que le ha permitido aprobar presupuesto en todos los ejercicios desde que dirige la Xunta.

Con el al frente de la Xunta, ha concluido que la economía gallega "se ha reinventado" y ahora es "más sólida, más limpia, más sana y no especulativa", con sectores clave como el textil, el agroalimentario o la producción de automóviles, así como otros por los que se apostará como el aeronáutico.