Coronavirus.- Feijóo afirma que Galicia sigue "mejor" que el resto de España y rechaza "hacer política con un virus"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la situación epidemiológica de Galicia es "tranquila" y "mejor en cualquier parámetro" que la del resto de España pese a la evolución del brote de la Mariña lucense, con más de un centenar de infectados. Por ello, ha comprometido "transparencia" y "rigor" y ha rechazado "hacer política con un virus".

Al término de un acto electoral en A Coruña, en declaraciones a los medios, y mientras la oposición ha puesto el foco con intensidad en el brote de la Mariña, el presidente gallego ha pedido "un poco de proporcionalidad y responsabilidad" y ha subrayado que la Comunicad está a las puertas de "decidir su futuro" para los próximos cuatro años.

Un día después de que la Xunta anunciase el cierre de la Mariña al menos durante cinco días, Feijóo, en su día criticado por la oposición por fijar las elecciones para el 12 de julio, se ha reafirmado en que "cuanto más se espere, más gente visite Galicia y más fronteras se sigan abriendo, más posibilidades hay de brote".

En esta coyuntura, ha querido enmarcar el brote de la Mariña --la Comunidad ha registrado otro en O Barbanza, que da por controlado-- dentro de "los cuarenta y pico" que hay en España, y ha garantizado que se mantendrá una reunión diaria con los alcaldes de la zona, que serán "informados por los servicios sanitarios e incluso directamente por el conselleiro de Sanidade", Jesús Vázquez Almuiña.

Feijóo ha comprometido "transparencia" en "todo" lo que haga la Xunta y "rigor", el mismo con el que, ha defendido, se actuó durante la gestión del pico de la pandemia.

"No creo que se deba hacer política con un virus. Al menos los que hemos intentado preservar la salud por encima de cualquier consideración vamos a seguir trabajando con rigor y pidiendo a la gente que nos ayude, porque una persona que no cumpla las obligaciones no solo se va a infectar ella, sino que infectará a muchos otros que no se lo merecen", ha zanjado.

(Habrá ampliación)