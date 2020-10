Coronavirus.- Extremadura se marca como obligación bajar "al máximo posible" la incidencia antes de que llegue la gripe

La Junta de Extremadura se marca como "reto" y "obligación" intentar reducir "al máximo posible" la incidencia acumulada de Covid-19 en la comunidad autónoma antes de que lleguen los casos de gripe tradicionales en los próximos meses y "se empiecen a confundir los síntomas".

"No sólo porque se confunda en el diagnóstico la gripe, es porque todos los años cuando viene la época de otoño e invierno hay una sobrecarga del sistema sanitario y por lo tanto tenemos que intentar en lo medida de lo posible que este año tengamos en cuenta también a la Covid-19 como parte de esa ocupación asistencial que va a tener durante este tiempo", ha señalado en rueda de prensa este viernes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, Vergeles.

Así, el responsable sanitario de la comunidad ha incidido en que por tanto Extremadura se encuentra en la "obligación" de "disminuir" la incidencia de Covid-19 y lleva la tasa acumulada a la "más baja posible" antes de la llegada de la gripe.

En este sentido, ha señalado que ni Extremadura ni España se pueden "conformar" con la fase de "meseta" en la que según ha indicado se encuentra actualmente la pandemia del Covid-19, y la cual ha reconocido que está "relacionada" con la movilidad de la población, junto a otros factores como celebraciones de reuniones para celebraciones de cumpleaños, comuniones y otras.

Al respecto, Vergeles ha indicado que la movilidad por ejemplo que se ha registrado durante el pasado Puente del Pilar va a acarrear unas "consecuencias" que se van a "empezar a ver a partir de este momento", y ha lanzado en consecuencia una petición de "precaución" también a la ciudadanía de cara a los próximos puentes festivos que se van a ir produciendo en el país y en el resto del país.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

En esta línea, el consejero ha apelado a la "responsabiliad" de la ciudadanía extremeña en su comportamiento frente al Covid-19, porque "ni los políticos solos ni los ciudadanos solos podemos con esta pandemia", sino que hay que afrontarla "de forma coordinada".

Con ello, y para lograr "una sociedad más sana sanitariamente y económicamente", ha apelado a que se guarden las distancias de seguridad, se usen las mascarillas, y se reduzca la movilidad "a lo mínimo imprescindible".

Así, en lugar de señalar a grupos de población que pueden tener "comportamientos relajados", ha considerado que "es bueno señalar a los grupos de población de los que hay que aprender", como por ejemplo los niños y los mayores.

"La ejemplaridad de los niños y niñas de esta tierra está por encima de cualquier cosa, y tanto los jóvenes como los maduritos deberíamos aprender de ellos, como también deberíamos aprender de las personas de edad", ha dicho.

Al respecto, y tras apuntar que "hay jóvenes que presentan conductas de riesgo, pero también hay maduritos y maduritas que presentan conductas de riesgo", ha incidido también en que "las conductas de riesgo están en las runiones y en el ocio no controlado", algo que según ha subrayado "es una responsabilidad de todos" y ante lo cual ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía en su comportamiento frente al Covid-19.

En este punto, ha indicado también que "no" son los políticos los que cierran los "negocios", sino que "es la sociedad la que obliga a que tengamos que controlar determinados aforos, los que podemos controlar, para que no se siga propagando el virus", ha recalcado.

"Apelo a que seamos capaces de respetar las normas de las que nos dotamos... Si no, no podremos controlar el virus, si no tendremos que seguir adoptando determinados criterios de reducción de aforo que son un problema para el desarrollo social y económico de nuestra tierra", ha espetado Vergeles.

Finalmente, y tras reconocer que la Universidad de Extremadura "no ha dado ningún problema" relacionado con la pandemia, ha apelado también al correcto comportamiento de la comunidad educativa para "no poner en riesgo la presencialidad de la educación", la cual (la presencialidad) actualmente "está preservada".