Coronavirus.- Extremadura comienza este lunes a aplicar la segunda dosis de la vacuna en residencias de mayores

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado este lunes, 18 de enero, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna frente a la Covid-19 en las residencias de mayores.

La vacunación con esta segunda dosis se ha iniciado este lunes en la Residencia de Mayores Rosalba de Mérida, donde ya comenzó el pasado 27 de diciembre el proceso de vacunación en la región.

En ese sentido, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha confirmado este lunes en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, que a pesar de la reducción de stock de la vacuna durante los próximos días que ha anunciado Pzifer, la comunidad "va a poder mantener la administración de la segunda dosis en todas las residencias que han tenido primovacunación", así como de que "va a poder seguir con la vacunación de los profesionales sanitarios en primera línea".

En ese sentido, ha avanzado que van a ser "muy estrictos" a la hora de seleccionar esos profesionales "de primera línea" que se van a vacunar, en los que "hasta ahora se había sido un poco más flexible, ha resaltado Vergeles.

"Esperemos que esta reducción solo se produzca en esta semana, y que las semanas siguientes lleguen remesas de vacunas normales", ha resaltado Vergeles.

RESIDENCIAS CON CASOS DE COVID-19

Así, y respecto a las residencias de mayores en las que se les ha administrado la primera dosis de la vacuna y posteriormente han registrado casos de Covid-19, el consejero de Sanidad ha explicado que "depende del tamaño del brote y del estudio que hagamos", se valorará la aplicación de la segunda dosis.

En ese sentido, Vergeles ha señalado que se realizarán pruebas a todos los residentes de esos centros, y "aquellos que den negativo se pueden seguir vacunando", mientras que los den positivo, tendrán que "esperar a la resolución de la infección y aproximadamente un periodo de incubación" para recibir la segunda dosis.

Según los datos que ha aportados el titular de Sanidad, en la actualidad existen una veintena de residencias de mayores que no se han podido vacunar porque tenían casos activos de coronavirus, unos centros que ahora se deben "rescatar en una segunda fase".

Por todo ello, se irá "adaptando la planificación de la vacunación para que cuanto antes puedan estar vacunadas tanto las residencias que no han podido primovacunarse", como aquellas residencias que han contado con casos de Covid tras la primera dosis.

"NO ESTÁBAMOS TAN CONFUNDIDOS"

En este punto, el titular extremeño de Sanidad ha resaltado que esta reducción en la llegada de vacunas "viene a demostrar que no eran ningún pecado, sino una virtud, el que hubiésemos sido precavidos al inicio del proceso de vacunación", ya que el tener una remesa de 4.000 o 5.000 dosis va a permitir "darle cierta normalidad a la vacunación en el supuesto de que la empresa farmacéutica haga una reducción" esta semana.

"Se demuestra con esto que no estábamos tan confundidos aquellos que apelábamos al principio de precaución y de prevención en la reserva de unas determinadas dosis de vacunas", así como con que "no se podía vacunar como si no hubiera un mañana", ha resaltado el consejero de Sanidad, quien ha abogado por vacunar "con sentido, y reservando algunas dosis por si hubiera una rotura de stock como está pasando en estos momentos".

Cabe destacar que, según los datos aportados por la Junta de Extremadura, este pasado domingo, 17 de enero, ya se completó "prácticamente" la vacunación de la primera dosis en las residencias de mayores, a falta de una veintena que, por tener algún caso de Covid-19, han tenido que esperar.