Coronavirus.- Estudian devolver a Ceuta a la fase 2 tras registrar otro récord de 116 casos activos de covid

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha abierto la puerta este jueves a devolver a la ciudad autónoma a la fase 2 de confinamiento si no es posible "reducir el número de contagios" después de que se haya batido un nuevo récord de casos activos desde la declaración del estado de alarma, un total de 116, con ocho personas hospitalizadas y tres fallecidos en lo que va de septiembre.

"Las cifras no invitan al optimismo, sino que causan una gran preocupación, y en este escenario no puede descartase el paso a la fase 2 si no logramos, entre todos, reducir el número de contagios", ha advertido la Delegación, que ha recordado que "será la autoridad sanitaria, en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta, la que adoptará esta decisión en función de la evolución epidemiológica".

La Delegación ha vuelto a pedir "responsabilidad" a la ciudadanía para "contener la expansión del virus" y ha cifrado en 2.019 las propuestas de sanción tramitadas por las fuerzas de seguridad en Ceuta desde mediados de julio, 1.723 denuncias por no portar mascarilla en la vía pública, 190 sanciones por no hacerlo en el interior de vehículos y 106 por no respetar la distancia de seguridad interpersonal.

En estos dos meses catorce establecimientos de hostelería han sido sancionados por no cumplir con la normativa autonómica, según los datos actualizados este jueves en la reunión del Centro de Coordinación frente a la Pandemia (Cecop) autonómico, que se cita dos días a la semana para "evaluar la situación de la crisis sanitaria y adoptar, de manera consensuada, las medidas a implementar en cada momento".

Un 20 por ciento del alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato de la ciudad ha regresado este jueves a las clases presenciales en un doble turno matutino de 8,00 a 11,00 y de 12,00 a 15,00 horas en medio de estrictas medidas de seguridad y con el apoyo y vigilancia de personal de Cruz Roja, Protección Civil y la Policía Local.

A pesar de la evolución de la pandemia, el Obispado de Cádiz ha programado desde este sábado y hasta finales de octubre la celebración de comuniones en la ciudad autónoma. Los eventos que reúnan a más de 50 personas deberán contar con autorización previa de la Consejería de Sanidad.