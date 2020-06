Coronavirus.- CyL pedirá el paso a la fase 2 de toda la región, salvo Bierzo y Laciana que ya están en este nivel

La Junta de Castilla y León pedirá el paso a la fase 2 de toda la Comunidad Autónoma, un nivel en el que se encuentra desde este lunes, 1 de junio, el área de salud de El Bierzo, en la provincia de León, como ha recordado este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Según ha confirmado Casado en rueda de prensa, Castilla y León se encuentra en una "situación favorable" con "pocos casos cada día" ya que ha conseguido aplanar la curva y, aunque ha reiterado su llamamiento a seguir vigilantes, ha apostado por pasar a la segunda fase en el proceso de desescalada a la nueva normalidad.

En cuanto a las posibilidades de movilidad, que se incrementarán a partir del avance en las distintas fases, la consejera de Sanidad ha recordado que estarán pendientes de los criterios epidemiológicos y sanitarios y que preocupa este asunto porque el virus sigue circulando y la movilidad será mayor.

Además, y en referencia a la futura movilidad entre comunidades autónomas cuando se alcance la Fase 3, Verónica Casado ha recordado que uno de los epicentros "clarísimo" que tuvo Castilla y León fue Madrid, dado que se cerraron los colegios y las universidades pero no se limitó la circulación de personas y los estudios genómicos apuntan a que una procedencia "muy importante" de los casos era de la comunidad madrileña, por lo que provincias como Soria, Salamanca o Segovia resultaron muy afectadas.

Por ello, cree que todo lo relacionado con la movilidad dependerá de los datos y de la velocidad de detección del virus y en función de si se detecta una nueva situación de transmisión comunitaria del virus o, como ahora, fuera de contención. A este respecto, la consejera de Sanidad ha agregado que este tema ha "enseñado mucho" y ha permitido aprender que una de estas cosas es que la cuarentena social "para los pies" al virus.

Por ello, tras recordar que lo que preocupa es el malestar y la salud de la población, ha insistido en que la movilidad es "absolutamente clave" y lo que hay que tener "bastante claro" es que hay que esperar y tener en cuenta los criterios epidemiológicos y sanitarios y después poder moverse más.

La consejera ha reconocido que le da "un poquito de miedo" permitir la movilidad entre provincias hasta que no se vaya diciendo durante varios días que hay "casos cero", de forma que ha pedido ser "prudentes" y no dejar que pase desapercibido el elemento que supone la incidencia acumulada de la CVODI-19, algo en lo que Castilla y León estuvo a la cabeza varias semanas y ahora se sitúa en sexto lugar, algo que ha atribuido a que se ha tenido "más prudencia". Casado ha insistido en que el tema de la movilidad hay que verlo "tranquilamente" y no olvidar que se está aún ante una pandemia y en un estado de alarma.