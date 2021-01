Coronavirus.- "Controlado" el brote en hospital Santa Clotilde de Santander, donde comienza la vacunación

El consejero de Sanidad afirma que la mayoría de los pacientes infectados, derivados a Valdecilla, está "perfectamente"

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha dado este lunes por "controlado" el brote de coronavirus en el hospital Santa Clotilde de Santander, donde se ha adelantado la vacunación y las dosis han comenzado a administrarse esta misma tarde.

En un rueda de prensa sobre otro asunto, y a preguntas de los medios de comunicación, Rodríguez ha explicado que en este brote han resultado afectados pacientes --todos los contagiados han sido trasladados a Valdecilla--; miembros del personal y además de algunos miembros de la Congregación religiosa que viven en este centro hospitalario, de los Hermanos de San Juan de Dios.

Según informó este mediodía la Dirección del hospital, hasta ahora hay 20 pacientes y 6 trabajadores contagiados.

ESTADO DE LOS PACIENTES

El consejero ha indicado que se decidió llevar a los pacientes infectados a Valdecilla, no porque su estado impidiera que pudieran permanecer en Santa Clotilde, sino para preservar este centro como hospital 'no Covid'.

De hecho, ha señalado que la mayoría de los pacientes contagiados, que han sido trasladados a Valdecilla, están "perfectamente" de salud. Según la directora médica del hospital, Rosa Ana García, ninguno de ellos está en la UCI.

Santa Clotilde ha informado que este lunes se ha concluido la realización de las pruebas PCR en todo el hospital (a los pacientes se les acabó de realizar ayer y hoy se han concluido con los trabajadores que faltaban). Se les repetirán a las cinco días.

Al hilo, el consejero ha indicado que los pacientes que siguen en Santa Clotilde (que son los que han dado negativo) siguen en un área en "estrecha vigilancia" de su evolución en los próximos días.

En estos momentos, se está procediendo a la "limpieza exhaustiva" de aquellas zonas donde ha habido infectados.

Además, en el hospital se mantienen, de momento, las medidas restrictivas establecidas en el protocolo de la pandemia con la interrupción de las visitas de familiares y acompañantes para garantizar, en todo momento, la seguridad de los pacientes, profesionales y usuarios del centro, según ha indicado la Dirección.

INICIO DE LA VACUNACIÓN

Además, el hospital ha informado, en un comunicado, que a primera hora de esta tarde se ha iniciado la campaña de vacunación entre los pacientes y profesionales, "previo consentimiento y cumpliendo todos los criterios establecidos por las autoridades sanitarias".

Las vacunas se administrarán entre hoy --las 102 primeras tomas-- y mañana, aplicándose la normativa en cuanto a la prioridad que establece Salud Pública de Cantabria.

Han participado en la administración de las vacunas cuatro enfermeras y un miembro del personal administrativo, todos ellos de la plantilla del Hospital Santa Clotilde que, previamente, habían realizado la formación impartida por profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Ha colaborado y supervisado la labor realizada un equipo --dos enfermeras y una auxiliar de enfermería-- del SCS.

Este martes continuarán siendo administradas el resto de las vacunasindicadas desde las autoridades sanitarias, siempre siguiendo todo elprotocolo establecido.

EL ORIGEN DEL BROTE

Cuestionado por el origen del brote, el consejero de Sanidad no ha querido ahondar en demasiados detalles y se ha limitado a explicar que el "caso índice" fue uno que se produjo "en el hospital" y que se transmitió al resto de la "estructura hospitalaria" de un área en concreta del centro.

"No le puedo dar detalles de cuál es el caso índice, no porque no lo sepamos, que lo sabemos sino porque creo que no es procedente", ha indicado el consejero al periodista que le ha preguntado por esta cuestión.