Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 24 nuevos casos, dos fallecimientos y 140 altas

Hay actualmente 115 ingresados, 14 en la UCI, cuando en el 'pico' de la pandemia se llegó a 2.189 personas hospitalizados y 365 en UCI

La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 24 nuevos casos positivos de coronavirus, dos fallecimientos relacionados con la enfermedad y 140 altas desde la última actualización. Además, en las últimas 24 horas 32 personas han dejado de estar hospitalizadas y dos han salido de la UCI.

Así lo ha indicado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa de actualización de datos del coronavirus, en la que ha señalado que en estos momentos hay un total de 115 personas ingresadas en los hospitales valencianos, de las que 14 se encuentran en la UCI.

Por provincias, hay 11 ingresados en Castellón (dos en cuidados intensivos), 43 en Alicante (8 en UCI) y 61 en Valencia (cuatro en cuidados intensivos).

Barceló ha comparado este dato con el del 1 de abril, el día de mayor presión asistencial en la Comunitat Valenciana, cuando había 2.189 personas ingresadas y 365 en la UCI. En total, han precisado hospitalización en la región 5.802 personas, un 34% de los casos detectados, y 740 de ellas han pasado por la UCI, un 27,7% de los ingresados y un 4,3% de todos los casos detectados.

Asimismo, ha destacado que las altas de pacientes con coronavirus se han incrementado un 8% en la última semana: 895 personas han superado la enfermedad en los últimos siete días. De ellas, 140 han sido en las últimas 24 horas: 88 en Valencia, 41 en Alicante y 11 en Castellón.

También ha indicado que la Comunitat Valenciana ha registrado en la última semana 1,86 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de España, que se ha situado en 4,47.

24 NUEVOS POSITIVOS CON PCR Y DOS FALLECIDOS

Según ha indicado Barceló, la Comunitat Valenciana ha registrado 24 nuevos casos positivos por PCR: tres en Castellón, dos en Alicante, 17 en Valencia y dos sin asignar. El total de positivos con PCR asciende a 11.381 personas.

Ha detallado que se han realizado en Atención Primaria un total de 13.297 PCR del 11 de mayo al 7 de junio a posibles casos, llegando al 91%. Han dado positivo el 0,9%, lo que supone "un índice bajo".

Respecto al número de defunciones, se han producido dos en las últimas 24 horas, ambas en residencias de la provincia de Valencia.

RESIDENCIAS

En cuanto a las residencias, actualmente hay 52 que tienen algún caso de Covid-19 (siete en Castellón, 14 en Alicante y 31 en Valencia). Un total de 28 de estos centros continúan bajo vigilancia activa del personal sanitario: ocho en Castellón, siete en Alicante y 13 en Valencia.

Preguntada sobre el hecho de que la patronal de las residencias haya planteado que en la nueva normalidad todos los residentes que den positivos sean ingresados y sus críticas a la atención recibida, Barceló ha insistido en que siempre es un criterio clínico el que determina si un paciente tiene o no que ingresar.

Así, ha añadido, se seguirá actuando de este modo y no se van a cambiar los criterios. Entiende, ha puesto como ejemplo, que si se da un caso de un paciente con Covid leve o asintomático "no tiene sentido que ingrese" a no ser que lo requiera por sus condiciones personales o patologías que así lo aconsejaran.

"CUMPLIMOS" PARA LA FASE 3

Ana Barceló también ha explicado que con estos indicadores positivos, la Comunitat Valenciana cumple con los criterios marcados para pasar el lunes a la Fase 3 y espera que este viernes el Ministerio de Sanidad anuncie esta decisión.

Sobre las medidas de alivio que podría implementar el Consell, que adquiere la competencia para dictarlas por delegación del Gobierno, ha explicado que se regularán a través de un decreto que "tendrá que entrar en vigor en el momento del pase a la Fase 3", con las medidas de restricción o flexibilización que se determinen. "Todavía no está concluida esa recogida de datos, se les informará en breve", ha respondido.

En todo caso, la Comunitat solo estará una semana en esa fase, ha recalcado, ya que el día 21 de junio se levanta el estado de alarma dando paso a la denominada 'nueva normalidad', en la que el Consell se planteará "si hay alguna medida" que se debe mantener vigente o se circunscribe al Real Decreto publicado por el Gobierno para regular esa nueva normalidad.

Además, preguntada al respecto, ha señalado que la movilidad con otras comunidades limítrofes llegaría a partir del 21 de junio.

CASOS IMPORTADOS

Respecto a si preocupa a Sanidad la llegada de casos importados en una comunidad turística como esta, ha señalado que no le preocupa tanto esa llegada como que puedan detectarlos y seguir la trazabilidad para poner en marcha todas las medidas de aislamiento y seguimiento.

También ha confirmado que no se ha detectado en la región ningún rebrote como los vistos en otras comunidades a raíz de fiestas o celebraciones: "No tenemos constancia de ninguno".