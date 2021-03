Coronavirus.- El Colegio de Médicos de Huesca considera "lógica" la apertura de las provincias y pide prudencia

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca, José María Borrel, ha considerado "lógica" la apertura de la movilidad entre las provincias aragonesas en términos económicos y sociales, pero teme el impacto que pueda tener esta medida en el aspecto sanitario y, por ello, ha pedido prudencia.

A partir de este viernes, los aragoneses podrán desplazarse de forma libre por toda la comunidad, una medida que al presidente del Colegio de Médicos oscenses le produce "cierto temor" porque "cada vez que se ha abierto, después hemos tenido complicaciones", ha resaltado. No obstante, Borrell ha reconocido que "la economía de un país no puede estar paralizada".

En este sentido, el presidente de la entidad colegial ha recordado lo sucedido tras el puente festivo del Pilar y ha pedido a los ciudadanos que no realicen desplazamientos o viajes que "no entren dentro de sus hábitos", ya que "el hecho de que se permita la movilidad no quiere decir que haya que hacerlo" porque "el virus sigue con nosotros y somos los que lo desplazamos", ha recalcado.

El representante del Colegio de Médicos de Huesca ha aseverado que los nuevos contagios que está registrado la provincia altoaragonesa son fruto de reuniones o encuentros familiares. Por ello, ha aclarado que las fiestas ilegales no se organizan solo en Zaragoza, sino también en la capital oscense o en los pueblos.

"Fiestas ilegales hay en todas las partes y reuniones no admitidas se están produciendo muchas, por ello, todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena", ha apostillado.

VACUNACIÓN

Por otro lado, se ha referido a los efectos positivos que están resultado de la vacunación, al tiempo que ha subrayado la necesidad de acelerar este proceso, porque "a este ritmo --ha advertido-- en verano estaremos en una situación similar, sin ofrecer garantías".

Borrel ha resaltado "hay que multiplicar y mucho el ritmo de vacunación, porque es muy lento y el sistema sanitario está capacitado para suministrar muchas más vacunas de las que estamos poniendo".