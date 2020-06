Coronavirus.- CCOO quiere una investigación en las residencias privadas "para que se depuren todas las responsabilidades

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido este jueves que se abra una investigación sobre la gestión de las residencias de ancianos de titularidad privada durante la pandemia para pedir "que se depuren todas las responsabilidades".

"La crisis sanitaria ha tenido un impacto brutal sobre las residencias privadas. Quiero llamar la atención sobre la responsabilidad de las patronales y empresas privadas. Tuvimos conflictos antes de la pandemia de las malas condiciones laborales y la precariedad en la que tenían a sus trabajadoras y había serias dudas y denuncias sobre la calidad asistencias que daban a los residentes", ha indicado.

Por eso, Cedrún considera que hoy las patronales "no pueden mirar hacia otro lado porque a lo largo de la pandemia no han sido capaces de poner un fondo de contingencia y un plan de choque para poner en marcha todas las medidas que pedía el Gobierno de la Nación. Por tanto, una investigación "y se depuren todas las responsabilidades y todas las exigencias a una patronal que no puede echar balones fuera en estos momentos".