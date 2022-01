Coronavirus.- Cataluña refuerza el programa de tests a alumnos en farmacias ante la alta demanda

El Govern ha implementado mejoras en el programa de tests de antígenos financiados a los alumnos catalanes en las farmacias, ante la alta demanda que está experimentando en los últimos días.

En una rueda de prensa este jueves junto a la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, la responsable de los programas intersectoriales de Salud Pública, Laia Asso, ha confiado en que el colapso para conseguir la autorización se solucione en cuestión de horas o días.

Ha destacado que este pasado miércoles se introdujeron 21.800 resultados en el marco del programa TAR en las farmacias, una "cifra récord", en su expresión.

Asso ha recordado que no es obligatorio que los menores se hagan este test gratuito, si bien ha recomendado su uso, y ha recordado que el programa no sirve como plan de detección de positivos sino como una "capa extra de protección" que no se ofrece en ningún otro ámbito social de forma subvencionada.

Ha celebrado que es una "alternativa que no sobrecarga el sistema de atención primaria" y ha expresado la voluntad del Govern de seguir ofreciéndolo.