Coronavirus.- Cataluña prevé intensificar la detección de casos con 500 gestores Covid y triplicar las PCR

"Parece que tendemos a la estabilización desde el punto de vista epidemiológico", asegura Argimón

El nuevo secretario de la Agència de Salut Pública de Cataluña, Josep Maria Argimón, ha anunciado este martes que la estrategia contra el coronavirus pasará por dos líneas de acción que ha calificado de muy rápidas: un incremento de test PCR, hasta las 24.000 diarias, y un incremento en la detección de los contactos con hasta los ya anunciados 500 'gestores Covid', y ha añadido: "Nuestra vacuna es mascarilla, manos y distancia social. Será simple pero es así", ha dicho.

En la rueda de presentación de las líneas de actuación de la agencia tras su nombramiento como secretario, Argimón ha detallado que la capacidad de realizar PCR de Catalunya, de 8.000 pruebas diarias ahora --entre 4.000 y 5.000 durante el confinamiento-- alcanzará las 24.000 gracias a la instalación de "pequeños robots en diferentes centros".

Sobre los 'gestores Covid' anunciados el jueves, serán parte integrante de los equipos de atención primaria y "permitirán la identificación rápida de contactos", entre 10 y 15 por cada positivo de media; y ha añadido que se han reclutado 214 gestores a la espera de llegar hasta al medio millar de personas con este perfil, que están en proceso de formación.

"Esta semana es muy importante ver la tendencia. Parece que tendemos a la estabilización desde el punto de vista epidemiológico, pero insisto en que hay que esperar esta semana", ha dicho Argimón, que ha precisado que la situación ha tenido una traducción de poco impacto en el sistema sanitario --salvo en el caso del Segrià (Lleida)--, y que se han preparado 24 camas en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por si es necesario el traslado.

Ha concretado que los brotes son de transmisión comunitaria en el Segrià, en el Baix Llobregat, en L'Hospitalet y en Barcelona, donde han entrado por Sants, aparte de Figueres (Girona): "Tenemos zonas con transmisión comunitaria", ha dicho, y ha remarcado la importancia de controlar los brotes para que no se dé esta situación.

"Tenemos una estrategia firme de control del brote y aquí no podemos fallar", ha dicho Argimón, que sobre los datos de los últimos tres días, ha instado a cogerlos siempre un poco con pinzas porque faltan todavía resultados de algunas PCR.

Argimón ha destacado que no se puede caer en el imaginario de que todo se soluciona con las PCR ni pensar que todo se reduce a esto: "No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, y la única vacuna que tenemos son las medidas de prevención", y ha instado a mantener un ritmo social más bajo de lo habitual y a evitar reuniones familiares.

Ha llamado a la solidaridad con las personas mayores, y ha avisado de que tomará decisiones en las que quizás haya que recular: "No tendremos ninguna vergüenza en admitirlo", ha dicho Argimón, que ha emplazado a la prensa a dos reuniones semanales para evaluar los datos epidemiológicos y el riesgo de rebrote de cada región sanitaria.

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha destacado el nombramiento de Argimón como el de un perfil "muy oportuno" en estos momentos por su conocimiento del ámbito asistencial, y ha remarcado que el Institut Català de la Salud (ICS), que dirige Argimón, tiene un papel muy relevante en la lucha contra el coronavirus, ha destacado la necesidad de trabajar en red; y ha agradecido la labor del exsecretario Joan Guix y todo su equipo.

"El virus estará durante muchos meses y necesitamos un plan de acción muy claro", ha destacado Vergés, que ha citado la implicación de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales para la realización de PCR también en centros de trabajo, aparte de estar en contacto con el mundo municipal.