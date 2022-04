Coronavirus.- Cataluña plantea levantar el uso de la mascarilla en aulas escolares el 19 de abril

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Arigmon, ha asegurado este jueves que planteará a la Comisión delegada en materia de Covid-19 del Govern levantar el uso de la mascarilla en aulas escolares el 19, un día antes de la retirada de la medida en la mayoría de contextos en España.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, el conseller ha explicado que tienen la resolución preparada para normalizar la situación en el interior de las escuelas y no ve "ningún sentido" quitar la medida un miércoles si los alumnos regresan a las aulas un martes después de las vacaciones de Semana Santa.

Asimismo, el titular de Salud ha aplaudido que la retirada de la mascarilla tenga una fecha, algo "imprescindible" dado el contexto epidemiológico de la pandemia, sobre todo para las edades escolares, ha dicho el conseller.

De hecho, Argimon ha reiterado que el uso de la mascarilla en el interior de las aulas escolares "tenía muy poco sentido" y ha defendido que desde Catalunya hubiesen levantado la medida antes del día 20 de abril en el ámbito escolar.

"Siempre he explicado que no descartamos nunca la necesidad de dar pasos hacia atrás" ha advertido el conseller sobre la posibilidad de recuperar restricciones, aunque ha destacado que las cifras epidemiológicas actuales no las habían registrado en ningún otro momento de la pandemia.