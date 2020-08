Coronavirus.- Castilla y León descarta que haya alguna zona básica de salud al borde del confinamiento

La directora general de Salud Pública de la Junta, Carmen Pacheco, ha asegurado este miércoles que no hay ninguna zona básica de salud (ZBS) de la Comunidad que esté al borde del confinamiento y ha asegurado que los colores que se usan para determinar la situación de cada zona (verde, amarillo, naranja o rojo) son las recomendaciones que se hacen y para que el Gobierno regional tenga un control y una radiografía de la situación.

Así lo ha explicado Pacheco en una entrevista concedida al programa 'Valladolid en la Onda' de Onda Cero y recogida por Europa Press, donde la directora general de Salud Pública ha asegurado que a día de hoy "la situación es más estable y un poquito mejor" que en días pasados y las cifras de este miércoles, con 177 nuevos positivos, "no tienen nada que ver con las de ayer", con 599 nuevos casos.

No obstante, la responsable de Salud Pública de la Junta ha dejado claro que no se puede decir que la situación es "buena" porque los casos y brotes aumentan cada día, y ha sentenciado que "no se puede hablar de que ninguna zona básica de salud esté al borde del confinamiento".

Así, se ha referido a la provincia de Soria, "que ha estado muy castigada desde el principio de la pandemia" y aunque hay un goteo de casos "se controlan muy bien los brotes y se consigue rastrear todos los contactos", por lo que la situación en esta provincia "está contenida", mientras que "se estabiliza" en Salamanca, y en Burgos y Valladolid "la situación es un tanto más contenida" a pesar de que surgen nuevos brotes.

Por eso, al comparar a Castilla y León con otras comunidades la situación "no es tan preocupante como en Aragón o Cataluña", pero apunta queno es lo que se pensaba que se iba a producir en verano, y que el virus diera "una tregua", porque los casos y los brotes están subiendo en todas las comunidades.

Por ello, Carmen Pacheco no precisa si se trata de una segunda ola o de la "dinámica" del virus que tiene más transmisión cuando la gente ha empezado a salir y a relacionarse.