Coronavirus.- Cantabria tiene 74 brotes activos de Covid, 10 de ellos relacionados con hostelería

Rodríguez afirma que sin los 206 casos que se han generado en hostelería desde que se abrió, Cantabria seguiría en nivel 2

Cantabria tiene activos este jueves 74 brotes de coronavirus (entendidos como tres personas o más con vínculo epidémico), de los que diez implican establecimientos de restauración.

Así lo ha informado hoy el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha explicado que en el ámbito social hay 47 brotes en diversos sectores (peluquería, academia, taller de empleo, etcétera), de los que diez corresponden a hostelería, y de estos últimos, siete son "importantes", es decir, de más de diez casos, y han generado 206 casos positivos de Covid en total desde que se abrió el interior de los locales y más de un millar de contactos.

En concreto, un brote en hostelería, "el más grande", con ramificaciones familiares y laborales, ha generado 75 casos.

En este sentido, el consejero ha afirmado que "con 206 casos menos, Cantabria no estaría en el nivel de alerta 3: estaríamos todavía en el nivel 2 en incidencia acumulada".

"Que nadie piense que estoy echando la culpa a la hostelería. La hostelería no tiene la culpa pero es una actividad en la que el riesgo de transmisión es mucho más alto porque es una actividad social en la que nos quitamos la mascarilla", ha declarado, subrayando que está "más que demostrado" que el virus se transmite a través de aerosoles y queda en el aire durante horas.

"No es culpabilizar a la hostelería, como a veces me acusa la oposición, por su puesto que no; la hostelería no tiene ninguna responsabilidad. Pero es una actividad en la que nos quitamos la mascarilla e interactuamos y hablamos y eso genera la transmisión", ha reiterado, incidiendo en que en "todo lo que sea en interior multiplica el riesgo por cuatro".

También ha aclarado que se consideran brotes en hostelería "exclusivamente" aquellos con personal positivo del establecimiento implicado.

Con todo, la mayoría de brotes activos en Cantabria corresponden al ámbito familiar, donde hay 52 en toda la comunidad. También hay 19 brotes en el ámbito laboral, nueve en el educativo (con solo un aula confinada) y cuatro en el ámbito deportivo.

Aunque la suma total de brotes arroja la cifra de 131, efectivamente hay 74 pues hay brotes contabilizados varias veces por implicar diferentes ámbitos e interrelacionarse, han precisado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

NO HAY BROTE EN SEG

Por otra parte, el consejero ha descartado que exista un brote asociado a SEG Automotive pues de los 19 contactos que se han cribado todos han resultados negativos excepto el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, que participó, junto con el presidente Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Javier López Marcano, en las reuniones de negociación celebradas en la planta con motivo de la huelga de trabajadores que tuvo lugar la semana pasada, y que el sábado fue desconvocada.

Por ello, Rodríguez ha dicho que "no está justificado un cribado masivo" en la plata de Treto puesto que, en principio, trabajadores y dirección han dado negativo.

RACING DE SANTANDER

En cuanto al confinamiento domiciliario de plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo del Racing de Santander tras el posible positivo en Covid-19 del futbolista Pablo Andrade, detectado en los test de antígenos realizados ayer, el consejero ha confirmado que no acudió al partido del domingo ni entrenó con sus compañeros desde la semana pasada, ha dicho.

De este modo, a los que se consideren contactos estrechos porque han compartido vestuario o tengan una relación más directa con el caso, se les hará una prueba, tendrán que confinarse de forma preventiva y someterse a una segunda prueba para confirmar.

El resto de la plantilla con la que coincidió el jugador la semana pasada también se someterá a una prueba diagnóstica y cuarentena preventiva. Si es negativa, podrían incorporarse a su actividad.