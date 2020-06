Coronavirus.- Cantabria no ha registrado rebrotes pero no está exenta: "El riesgo cero no existe"

Cantabria no ha registrado hasta ahora rebrotes de coronavirus como ha sucedido en otras comunidades autónomas, pero eso no significa que la región esté exenta de sufrirlos, pues "el riesgo cero no existe".

Lo ha apuntado así, en declaraciones a los medios, el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, que ha recordado que desde que comenzó la desescalada sí ha habido "preocupación" en el Gobierno por el repunte de siete contagios en un solo día hace una semana, cuando se venían registrando uno o dos casos nuevos por jornada.

"Cuando estamos alarmados y preocupados, lo decimos", ha señalado Zuloaga, para defender la "transparencia" y "responsabilidad" del Ejecutivo. Así, mientras en otras comunidades ha habido rebrotes, en Cantabria no, "más allá" de esa situación que "preocupó" el pasado jueves.

Pero "que no estemos preocupados porque no ha habido un rebrote hasta ahora no significa que estemos exentos de vivir un rebrote en nuestra Comunidad Autónoma. El riesgo cero no existe", ha advertido Zuloaga, que ha subrayado la importancia de la responsabilidad individual y de que cada ciudadano cumpla las normas.

Ha llamado así a "preservar todo el trabajo" hecho hasta ahora: "no podemos jugárnosla por dejar de hacer las cosas bien. Cantabria tiene que seguir haciendo este esfuerzo", ha pedido.