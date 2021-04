Coronavirus.- Cantabria apoya vacunar con dos dosis a los mayores de 60 años al ser "más vulnerables"

Rodríguez afirma que el rechazo de la vacuna AstraZeneca "está disminuyendo"

Cantabria va a apoyar en la Comisión de Salud Pública que se celebra esta tarde vacunar con dos dosis a los grupos de edad mayores de 60 años, al tratarse de un colectivo "más vulnerable" frente al Covid.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, este jueves, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

Según Rodríguez, los expertos apuntan que con una dosis se adquiere una inmunidad del 50 por ciento y con dos del 80 por ciento, por lo que la pretensión de su departamento es ofrecer al colectivo de más de 60 años "la máxima protección posible".

En este sentido, el consejero ha sostenido que la probabilidad de contagiarse "es igual" en todas las edades, pero la probabilidad de acabar hospitalizado, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o fallecer "es mucho mayor a medida que aumenta la edad".

"Cuantas más personas vacunemos y más rápido mejor, no exactamente con que vacunemos solo con una dosis", ha señalado Rodríguez, que ha defendido que una vez estén vacunadas todas las personas mayores de 60 años se podrán valorar estrategias como vacunar con solo una dosis a los menores de 60 para avanzar "más rápido" y retrasar la segunda "más tiempo".

Asimismo, el consejero ha señalado que en estos momentos el Ministerio de Sanidad está elaborando un informe científico, apoyado en expertos, que se dará a conocer en dos días, por lo que hay que esperar para saber qué va a pasar con las personas menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca.

Al respecto, ha avanzado que el porcentaje de rechazos de la vacuna AstraZeneca en la Comunidad "está disminuyendo", después que se produjera "un pico" el pasado jueves, coincidiendo con la información sobre los efectos secundarios de la vacuna difundida en los medios de comunicación, que llegó a alcanzar el 40 por ciento de rechazos por parte de los citados.

Así, en los últimos días este dato ha ido descendiendo y Rodríguez ha señalado que este domingo se ofrecerán datos "más actualizados", cuando finalice la semana.

En este sentido, el consejero ha indicado que no se está "obligando" a vacunar a nadie, pero ha hecho un llamamiento para que los citados que tengan claro que no se van a vacunar lo digan cuando son llamados para "no ocupar un hueco de la agenda" que se necesita para vacunar a otras personas.

"Que no hagan lo de que les citemos y luego no presentarse el día que les hemos citado porque a nosotros eso nos genera un hueco en las agendas que lógicamente podíamos haber aprovechado para vacunar a otras personas y en las circunstancias de epidemia en las que estamos nosotros queremos vacunar cuanto más rápido mejor", ha trasladado.

Además, Rodríguez se ha mostrado partidario de que el usuario pueda elegir qué vacuna recibir "en una situación hipotética". Según ha señalado, para eso se tiene que dar "que tenga distribución y alcancen todas las vacunas". "En un contexto de escasez de vacunas no es posible", ha reiterado.

Por otro lado, Rodríguez ha apuntado que la vacuna Janssen ya está en España, "retenida" en un almacén central, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se posicione sobre su uso, tras los casos de trombosis surgidos en Estados Unidos que generaron que se paralizara.

Así, la vacuna de Johnson & Johnson permanece a la espera de que se despeje "esa duda" para ser repartida entre las comunidades autónomas, en función del criterio de edad.

VACUNACIÓN MASIVA EN CASTRO URDIALES

Cuestionado sobre el dispositivo del polideportivo Pachi Torre de Castro Urdiales, previsto para realizar una vacunación masiva esta semana, el responsable de Sanidad ha recordado que se ha tenido que aplazar a la semana que viene "por tema de comunicaciones".

En concreto, ha señalado que la labor del registro de las personas que se vacunan "lleva más tiempo" que el hecho de administrar la inyección, y se está trabajando en esa "logística".

No obstante, Rodríguez ha apuntado que también va a depender de la administración de las vacunas porque se ha tenido que hacer "algún reajuste" por circunstancias "ajenas" al plan de vacunación cántabro.

"Pensábamos que esta semana nos iba a llegar alguna dosis de Janssen", ha argumentado el consejero, reconociendo que "la logística se nos complica mucho" a la hora de vacunar a determinados colectivos, como personas inmovilizadas en sus hogares, dado que esta solo requería de una dosis, y a partir de ahora se va a utilizar Pfizer que conlleva dos.

Por último, y cuestionado sobre la decisión de la Unión Europea de confiar la inmunización a Pfizer, el consejero ha manifestado su acuerdo. "A mí me parece bien la apuesta por cualquier vacuna que sea segura y que se haya demostrado con ensayos clínicos que es eficaz también", ha valorado.