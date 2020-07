Coronavirus.- California reimpone restricciones por el coronavirus a más de 28 millones de residentes en el estado

El estado de California ha vuelto a imponer varias restricciones de las adoptadas previamente a consecuencia del coronavirus en una serie de condados que suman más de 28 millones de residentes, ante el aumento de los contagios.

En concreto, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha ordenado "con vigencia inmediata" el cierre de las actividades que restaurantes, cines, instalaciones para el recreo familiar, zoos y museos realizan a cubierto, mientras que los bares deben cerrar "todas" sus actividades.

La medida, que regirá al menos durante las próximas tres semanas, afecta a 19 condados en total, donde vive el 72 por ciento de toda la población californiana, según ha informado el propio Newsom a través de su cuenta de Twitter. Ha justificado su decisión en que "la COVID-19 continúa extendiéndose a un ritmo alarmante".

"La conclusión es que la propagación de este virus continúa a un ritmo particularmente preocupante", ha concretado, aludiendo a que el porcentaje de contagios está aumentando, según ha informado la cadena de televisión CNN. Según el Departamento de Salud de California, en el estado se han confirmado casi 223.000 positivos y las muertes rozan las 6.000.

Además, ha informado de que los aparcamientos de las playas estatales del sur del estado y el Área de la Bahía permanecerán cerrados este fin de semana, festivo nacional en Estados Unidos con motivo del 4 de julio, Día de la Independencia.

"La COVID-19 no tiene el 4 de julio libre", ha zanjado en la citada red social. "Evita las multitudes, no te reúnas con personas con las que no vives", ha agregado, al tiempo que ha recomendado usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

Más de la mitad de los territorios estadounidenses están experimentando repuntes en las cifras confirmadas del coronavirus, coincidiendo con la reapertura de las actividades y la vida productiva. En este sentido, al menos una docena de estados, como Arizona, Arkanasas, Delaware, Idaho, Luisiana, Maine, Nuevo México o Nevada han detenido sus procesos de reapertura debido al incremento de los casos.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del mundo, con más de 2,6 millones de contagiados y 128.000 muertos.