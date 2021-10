Coronavirus.- Bulgaria avisa de un posible confinamiento si no se cumple con el pase sanitario obligatorio

Las autoridades de Bulgaria han alertado este viernes que no se descarta un posible confinamiento si la medida anunciada el jueves con la que se hace obligatorio el pase sanitario para entrar en espacios cerrados, como restaurantes y tiendas, no se cumple, mientras los casos siguen aumentando.

El viceministro de Salud, Alexander Zlatanov, ha indicado en este sentido que el Gobierno adoptará medidas "más serias para asegurar el control de la pandemia" si no se respetan las normas actualmente vigentes, recoge el portal de noticias Novinite.

"Es posible que tengamos que tomar otras decisiones estos días", ha avisado Zlatanov, para lo que se tendrá en cuenta diferentes marcadores de la pandemia en el país, como ocupación hospitalaria. Los resultados de la medida que convierte en obligatorio el pase sanitario serán evaluados dentro de 14 días, vigencia inicial de la normativa.

El primer ministro interino, Stefan Yanev, ha afirmado que el Gobierno "ha esperado hasta el último momento para anunciar" las medidas, que han generado rechazo entre la población, cuando "el personal del Ministerio de Salud hace tiempo que elabora criterios para la implantación de reglas más estrictas".

"Espero que funcionen, son temporales y espero que muestren resultados en unas pocas semanas", ha agregado Yanev, quien también ha lamentado que no se le dio a la gente "el tiempo suficiente para prepararse. Es humano cometer un error, no me justificaré", ha remachado el mandatario.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de Bulgaria han notificado más de 4.800 casos, un incremento de 300 contagios respecto a la jornada anterior, para un total de casi 560.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Un total de 120 personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad en la última jornada, mientras que más de 6.600 pacientes contagios de COVID-19 están hospitalizados en el país.

A pesar de la alta incidencia epidemiológica y del rápido aumento de los casos en el país, las calles de algunas ciudades de Bulgaria se han llenado este viernes para protestar contra las medidas del Gobierno para tratar de frenar la epidemia. Los manifestantes denuncian que los no vacunados están siendo discriminados con estas normas.

La cifra de vacunación en Bulgaria es una de las más bajas de la UE, con tan solo el 20 por ciento de la población totalmente vacunada. Precisamente este viernes, los manifestantes antivacunas han increpado a personas que esperaban para recibir la inoculación en Veliko Tarnovo. El nacionalista Revival ha pedido a los ciudadanos que emprendan acciones legales contra las medidas gubernamentales, informa DPA.