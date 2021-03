Coronavirus.- Bruselas no contempla por ahora incluir la vacuna rusa en las compras centralizadas para toda la UE

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que no mantiene conversaciones para incluir la vacuna rusa Sputnik V en la estrategia conjunta diseñada con los países para la compra centralizada de dosis ni tiene intención de hacerlo por el momento, a pesar de que la Autoridad Europea del Medicamento (EMA) haya anunciado la revisión de la misma para una posible recomendación positiva sobre su uso.

"No existen conversaciones en marcha para integrar esta vacuna en la cartera", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker, minutos después de que se conociera el anuncio de la EMA.

En la misma línea, el portavoz principal de la Comisión, Enric Mamer, ha subrayado que el hecho de que una vacuna sea aprobada por las autoridades sanitarias para su uso en toda la UE no "obliga" a que ésta sea incluida en la cartera pactada entre Bruselas y los Veintisiete dentro de la estrategia común de vacunación.

"Son cosas completamente distintas", ha dicho. "Si en algún momento los Estados miembros y la Comisión tomaran una decisión sobre la posible inclusión de una nueva vacuna en la estrategia, les informaríamos, pero por ahora no tenemos nada que añadir", ha añadido Mamer.

Si Sputnik V fuera aprobada por la EMA, su uso pasaría a estar autorizado en toda la UE. Actualmente, sólo se puede suministrar en aquellos países del bloque en los que su uso ha sido autorizado por un procedimiento de emergencia al margen de la evaluación de la EMA. Es el caso de Hungría y Eslovaquia, que ya han recibido dosis de Sputnik V.

En cualquier caso, Bruselas ha remarcado que la evaluación de la EMA estará basada en "criterios sanitarios" para analizar la seguridad y eficacia de la vacuna rusa. "No hay ninguna otra consideración, la geopolítica no tiene nada que ver con el hecho de que la EMA la considere segura y eficiente o no", ha destacado.

Así las cosas, la Comisión Europea y los Estados miembros siguen confiando en que la estrategia de vacunación vigente, que prevé la compra centralizada de ocho vacunas distintas, sigue siendo válida para que el bloque alcance su objetivo de haber vacunado para finales de septiembre al 70% de la población adulta europea.

En concreto, la UE ha cerrado acuerdos con Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca/Oxford , Sanofi/GSK, Janssen y CureVac y sigue negociando con Novavax y Valneva. Las tres primeras vacunas ya se están distribuyendo a los Estados miembros, mientras que la de Janssen podría ser aprobada por la EMA el próximo jueves, 11 de marzo.