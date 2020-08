Coronavirus.- Argentina supera los 340.000 contagios tras sumar 5.300 casos más de COVID-19

Las autoridades sanitarias de Argentina han informado de 5.352 nuevos contagios de coronavirus, lo que eleva el balance provisional de casos de COVID-19 a los 342.154, el duodécimo más alto de todo el mundo y el sexto de la región de América Latina.

El Ministerio de Salud ha estimado que 6.985 personas han perdido la vida en Argentina víctimas de la pandemia, 137 más que en la jornada previa. Además, 1.922 personas permanecen en cuidados intensivos, con una tasa de ocupación superior al 64 por ciento en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, principal epicentro del virus.

La responsable de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, ha advertido no obstante de que la transmisión comunitaria persiste en numerosas zonas y "siguen presentándose casos donde antes no había", por lo que ha llamado a no perder "la tensión de la importancia de los cuidados", según la agencia de noticias Télam.

La pandemia se ha convertido en Argentina en objeto de debate político, entre otras razones por las medidas de cuarentena adoptadas para contener la expansión del virus, algunas de las cuales siguen vigentes en un momento en el que el país está alcanzando niveles inéditos de contagio.

El presidente, Alberto Fernández, ha cargado contra su predecesor, Mauricio Macri, en una entrevista con Radio 10 en la que ha asegurado que ambos hablaron al día siguiente de imponer el aislamiento obligatorio. Entonces, según Fernández, Macri le recomendó que dejará "a toda la gente en la calle" y que "murieran los que tuvieran que morirse".

"Yo, gracias a Dios, estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar la salud de la gente y preservar el trabajo", ha afirmado Fernández, quien considera que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno de Mauricio Macri", según declaraciones recogidas por el diario 'Clarín'.

FERNÁNDEZ ARREMETE CONTRA LA OPOSICIÓN POR SUS "MALAS POLÍTICAS"

Además, el mandatario argentino ha llamado este mismo lunes a la oposición a "reflexionar" sobre sus "malas políticas" durante los últimos cuatro años y ha afirmado que "no tiene sentido ofenderse" porque los "datos objetivos muestran" datos negativos durante la gestión de Macri.

"Es útil reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran", ha manifestado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

El presidente, que ha adjuntado datos sobre el desempleo en el país sudamericano, ha expresado que "al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".

En este sentido, ha hecho hincapié en que durante los primeros cinco meses de 2020 "con la ATP y otras medidas, como la prohibición de despidos y la doble indemnización, Argentina ha logrado, en plena pandemia, que la caída del empleo fuera menor a la observada en 2019, cuando no existía la COVID-19 y gobernaba Cambiemos".

Así, ha adjuntado un informe del Ministerio de Trabajo que indica que el empleo registrado en el país "resultó afectado, aunque en menor medida que en un amplio número de países" y enumeró a Estados Unidos, Brasil y Chile.

"No obstante, para nuestro país la destrucción de puestos de trabajo y la contracción del salario real ya eran una realidad mucho tiempo antes de la irrupción del coronavirus", ha sostenido.

Tal y como ha explicado "hasta el momento la pandemia afectó en menor medida la dinámica del empleo salariado registrado de lo que hizo el último período de gestión del Gobierno anterior".