Coronavirus.- Argentina suma casi 19.500 casos mientras el comité de expertos recomienda al Gobierno más restricciones

El Ministerio de Salud de Argentina ha informado este lunes de 19.437 nuevos casos de coronavirus, confirmando la tenencia al alza de la enfermedad en el país ante lo que el comité de expertos ha recomendado al Gobierno aplicar más restricciones de circulación en las grandes ciudades.

Los expertos se han mostrado "preocupados por el comportamiento social" en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros miembros de la Administración como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, según recoge Télam.

"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", han alertado los epidemiólogos, por lo que han pedido restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras grandes ciudades. Además, han lamentado que "no se respetan aforos" en lugares cerrados "ni la suspensión de las reuniones sociales".

Además de las restricciones de circulación han solicitado "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", así como "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final", algo que hasta el momento el Gobierno argentino ha descartado.

Asimismo, han alertado de que esta segunda ola que azota el país "no es más de lo mismo" y que el contexto actual "no es igual" que el del año pasado debido a las nuevas variantes, que han hecho "estragos" en el país, incluso han considerado que se podría tratar de "casi una nueva pandemia".

En total, se han contabilizado 2.551.999 positivos de COVID-19 en el país latinoamericano desde que estalló la crisis sanitaria, de los cuales 57.957 corresponden a pacientes recuperados y -- a personas que han perdido la vida --179 muertes en la última jornada--.

En cuanto a la situación de las unidades de cuidados intensivos, están ocupadas 3.819, camas UCI, con un 60,3 por ciento de ocupación nacional y un 67,9 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.