Coronavirus.- Aragón anuncia el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel desde este jueves

El Gobierno de Aragón ha anunciado el confinamiento perimetral de los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel, barrios rurales incluidos, a partir de este jueves, 22 de octubre, a las 00.00 horas, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Además, el conjunto de la Comunidad autónoma pasará a nivel de alerta 3 a partir de este lunes, 26 de octubre.

Así lo han comunicado este miércoles, el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, tras la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario que ha adoptado estas medidas a través de la aprobación de un decreto ley.

Aragón aprobó este lunes otro decreto ley que le faculta para establecer confinamientos perimetrales, si se cumplen determinados parámetros. En el caso de las ciudades de más de 100.000 habitantes, criterio que solo se da en Zaragoza, la incidencia acumula en 14 días debe superar los 500 casos por 100.000 habitantes, la ocupación de las UCIs con pacientes con coronavirus encontrarse por encima del 35 por ciento y la tasa de positividad ser más alta del 10 por ciento.

En Aragón, la ocupación de las UCIs por pacientes con la COVID-19 supera el 40 por ciento --y del 13 por ciento en camas convencionales-- y la tasa de positividad está entre el 17 y 20 por ciento, ha dicho la consejera.

En el caso de la incidencia acumulada, es de 586 casos por 100.000 habitantes en Aragón, en Zaragoza capital de 543, en Huesca de 1.003 y en Teruel de 1.418. La consejera de Sanidad ha precisado que para las ciudades de entre 10.000 y 100.000 habitantes, en las que se incluyen estas dos últimas, se tiene en cuenta la incidencia acumulada y otra serie de criterios cualitativos de movilidad, incremento, multiplicación de casos, tipo y relación de unos casos con otros, que se dan en ambos casos.

Repollés ha subrayado que el dato de nuevos contagios en la jornada de este martes es de 910 en toda la comunidad autónoma, a falta de depurar datos, el más alto hasta el momento, si bien ha aclarado que corresponde a 5.000 pruebas PCR y que el porcentaje de asintomáticos es elevado por lo que no se puede comprar con las cifras que se aportaban en la primera oleada de la pandemia.

SITUACIÓN GENERALIZADA

La consejera ha alertado también de que el crecimiento de nuevos casos "supera el 45 por ciento en algo más de una semana" en la comunidad autónoma y de los ocho sectores sanitarios en que se divide Aragón, solo los de Calatayud y Alcañiz registran una incidencia de menos 500 casos por 100.000. Además, una de cada dos zonas básicas de salud tiene una incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos.

"Los indicadores muestran una curva ascendente" que "no parece que vaya a cambiar si no se toman medidas" para proteger la salud de los aragoneses y al sistema sanitario, ha glosado Repollés, que ha señalado que la transmisión que se da es comunitaria, relacionada con el ocio y las celebraciones familiares y sociales.

Repollés ha precisado que el decreto ley no contempla el confinamiento perimetral de todo Aragón. "No está claro que pueda hacerse", además de que "no los consideramos necesarios" ya que son las tres capitales de provincia las que ejercer "más atracción" sobre el resto del territorio, a donde acuden las personas para hacer compras o disfrutar el ocio, por lo que limitar la movilidad hacia ellos es la medida "adecuada" para "frenar la curva de contagios".

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que el decreto ley habilita al Gobierno autonómico "para que sus decisiones no necesiten las ratificaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, "ni de ningún juez" y ha remarcado que ha sido elaborado "en contacto constante y cooperando con el Ministerio de Sanidad".

Ha remarcado que esta fórmula es una "solución para reaccionar con rapidez" ante la epidemia y permite "no depender de decisiones ajenas" para preservar la salud de los aragoneses, así como su derecho a la educación y al trabajo. "El Estatuto de Autonomía nos da posibilidad de resolver este problema por nosotros mismos", "para eso existe el autogobierno", siempre "respetando siempre al Gobierno de España.

HOSTELERÍA

El presidente de Aragón ha evidenciado que la hostelería es un sector que va a estar muy afectado por las medidas de paso al nivel de alerta 3 y, por eso, entrará en vigor el lunes, para que les dé tiempo a prepararse.

Ha anunciado una reunión de él mismo, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y representantes del sector de la hostelería por vía telemática desde las 12.00 horas de este miércoles para intercambiar "pareceres" y asegurarles que "el apoyo del Gobierno", tanto institucional, como económico.

Lambán ha comentado que se va a estudiar "cómo arbitrar" ayudas directas a este sector "lo antes posibles y de la manera más satisfactoria", a pesar de que es un "mal momento desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria".

CANSANCIO DE LA POBLACIÓN

El presidente autonómico ha dicho que entiende "perfectamente" el "cansancio, desasosiego, inquietud, impaciencia de la población aragonesa que ve cómo pasan las semanas y la realidad de la epidemia no desaparece".

Ante ello, "solo puedo decirles que su Gobierno está empleándose a fondo para combatir el virus, auque hacer pronósticos de cuándo ocurrirá eso es absolutamente imposible, no solo para nosotros sino para cualquier otro país del mundo".

Lambán ha pedido a los aragoneses que "mantengan en estado de alerta permanente su propia conducta personal, su propia responsabilidad individual" y "observen con rigor todas las prescripciones que se plantean desde las autoridades sanitarias".

De lo contrario, "por mucho que se trabaje desde el ámbito sanitario y público, si no hay una corresponsabilidad activa de los ciudadanos, los esfuerzos de médicos y enfermeras no servirán absolutamente de nada", ha afirmado. LIMITACIONES DEL CONFINAMIENTO PERIMETRAL

La consejera de Sanidad ha desgranado el contenido de las medidas. Sobre el confinamiento perimetral ha dicho que las entradas y salidas a los tres municipios se reducirán a "lo estrictamente necesario". En concreto, se restringe la libre entrada y salida, salvo para acudir a centros sanitarios, por obligaciones laborales, el retorno al lugar de residencia, el cuidado de personas dependientes, la asistencia a centros escolares y otras causas de fuerza mayor.

Sí se permite la movilidad dentro de las ciudades, pero Repollés ha pedido realizar las actividades "imprescindibles". El decreto ley contempla que el confinamiento perimetral puede estar vigente durante 30 días, si bien la consejera ha aclarado que se valora "semana a semana" e incluso podría "levantarse" a mitad de una semana si los datos epidemiológicos lo permiten.

El nivel de alerta 3 también se revistan semanalmente. Se trata del más restrictivo que contempla la normativa aragonesa y limita la agrupación de personas a seis, mientras que los aforos, en general, son del 25 por ciento, salvo para venta de alimentos, que son del 50.

Los establecimientos de hostelería y restauración deben cerrar a las 22.00 horas, salvo la comida a domicilio, solo se puede consumir en terraza y en mesa, con un aforo máximo del 50 por ciento.

Se permite 15 personas en entierros y velatorios en espacios abiertos y 10 en cerrados, igual que en bodas y otras celebraciones. Quedan suspendidos eventos deportivos no profesionales, se cierran centros de ocio juvenil y los congresos deben hacerse de forma no presencial.

El entorno escolar no variará su funcionamiento puesto que los contagios no se están produciendo en las aulas, sino fuera de ellas, ha dicho Repollés, que ha pedido a las familias "extremar precauciones" fuera de la escuela porque es "importante que los niños puedan seguir teniendo sus clases de forma presencial".