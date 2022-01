Coronavirus.- Aragón anima a los aragoneses de 40 a 59 años a recibir la dosis de refuerzo contra la COVID-19

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha realizado un llamamiento a la vacunación con la dosis de refuerzo frente a la COVID-19 para el grupo de edad de entre 40 y 59 años. El porcentaje de personas que la ha recibido de 40 a 49 años es del 41,2 por ciento y de los 50 a 59 años del 64,7 por ciento.

El jefe del servicio de Promoción y Prevención de Enfermedad del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, Luis Gascón, responsable de la campaña de vacunación en la comunidad autónoma, ha reconocido en rueda de prensa que existe "preocupación" por el grupo de 50 a 59 años ya que "puede haber complicaciones" en el caso de una infección por coronavirus, igual que ocurre con los de 40 a 49.

"Es una recomendación" por los beneficios desde el punto de vista sanitario, ha apuntado. Ha aportado el dato de que desde el 20 de enero unas 22.000 personas de entre 50 y 59 años se han contagiado y eso también ha influido en que no se estén citando para la tercera dosis.

Gascón ha confiando en que en este grupo "vayamos incrementado el porcentaje de cobertura" puesto que hay personas citadas en las próximas semanas. A partir de los 60 años, el 90 por ciento ha recibido esa tercera dosis.

El responsable de la campaña de vacunación en la comunidad autónoma ha añadido que en el caso de la población de 18 a 40 años, el objetivo es priorizar a las personas con condiciones de riesgo, que son aquellas que padecen enfermedades pulmonares, cardiovasculares, metabólicas, hepáticas, renales, neurológicas o neuromusculares, obesidad mórbida y cáncer, entre otras.

VACUNA PEDIÁTRICA

La cobertura de la vacuna pediátrica, para niños de entre 5 y 11 años, es del 52,6 por ciento en la primera dosis y se puede considerar que el 6,22 por ciento posee la pauta completa, que son menores que han pasado la enfermedad.

El jefe de servicio ha comentado que desde el pasado 20 diciembre unos 15.800 niños entre 5 y 11 años se han contagiado con coronavirus, casi 18 por ciento de la población objeto de vacunación en ese grupo, quienes no podrán recibir su primera dosis en unas semanas y por eso el objetivo de llegar al 70 por ciento de cobertura en este colectivo "podremos conseguirlo, pero de una forma diferida en el tiempo".

También ha enfatizado los beneficios directos en los menores de la vacunación, "ya que no solo se disminuye la posibilidad de contraer la enfermedad, sino que se evitan posibles complicaciones de la infección por la COVID-19, como el síndrome inflamatorio multisistémico", aunque ha reconocido que es "infrecuente".

Además, con la pauta completa "no hay necesidad de cuarentena, si tienen un contacto estrecho". Será a partir del 15 de febrero cuando comience el periodo para poder administrar las primeras segundas dosis pediátricas, ha recordado Gascón.

100.000 NO VACUNADOS

El 90,2 por ciento de la población aragonesa mayor de 12 años tiene ya la pauta completa y casi el 92 por ciento ha iniciado ya la vacunación. El jefe de servicio ha añadido que son algo menos de 100.000 las personas en Aragón que no se han vacunado. De ellas, el grupo de 30 y 49 años representa el 50 por ciento.

"Tenemos que seguir insistiendo en la vacunación", dada la eficacia que ha demostrado, ha esgrimido Gascón, que ha dicho que los perfiles de personas que no la han recibido "son muy distintos".

En el caso del grupo de 30 y 49 años, son "muy pocos" los que no lo hacen por tener una actitud contraria al "no creer en ella, tener miedo o pensar que no tiene efectividad". Ha expuesto razones par ano haberla recibido como "que no les viene bien".

También ha mencionado a algunos colectivos de población de Europa del Este y de algunos países del Magreb, en cuyos lugares de origen también se están dando coberturas por debajo del 50 por ciento. Con estos grupos, "hemos trabajado, a través de organizaciones, intentando que se incrementase la vacunación y seguiremos haciéndolo", ha dicho.

Asimismo, para animar a que haya más personas vacunas, ha comentado se va a trabajar en el ámbito laboral. Por un lado, ha explicado que no se ha dejado de vacunar en empresas, desde que se comenzó a hacer hace unos meses, especialmente en las de tamaño grandes, a través de sus servicios de prevención de riesgos laborales.

Por otro, se está estudiando la posibilidad de facilitar la vacunación en polígonos industriales contando con la colaboración de las mutuas. "Es una idea que está sobre la mesa y que hay que madurar", ha apuntado.

Gascón ha remarcado que la vacuna "siguen siendo segura y eficaz" y la situación de pandemia se mantiene, contexto en el que "las decisiones individuales tienen una evidente repercusión en la salud colectiva".

ESFUERZO DEL SISTEMA

El responsable de la campaña de vacunación en la comunidad autónoma ha indicado que ha habido épocas en las que se han llegado a dar entre 80.000 y 100.000 dosis semanales, algo que refleja "el trabajo intenso semanal y diario" por parte de los responsables de la logística y del programa, pero también en la parte asistencial, y especialmente, de enfermería, "que ha permitido conseguir los objetivos planteamos".

El responsable de Atención Primaria y Hospitales del Departamento de Sanidad, Javier Marzo, ha contado que hay 1.200 enfermeras dedicas a esta tarea y se cuenta con la colaboración el Ejército, tanto en el Hospital Militar de Zaragoza, como a través de sus equipos móviles.

"Hay suficientes vacunas para que esos 100.000 aragoneses y las dosis de recuerdo se pongan", ha remarcado. También ha opinado que el efecto de la vacunación ha sido claro en la evolución de la gravedad de la enfermedad. "Es la única variable que explica" la menor repercusión en la hospitalización, UCI y fallecimientos en esta séptima ola, teniendo en cuenta que la incidencia ha llegado a rozar los 6.000 casos por 100.000 habitantes y que ahora se mantiene en los 4.700, ha glosado.

Un total de 41 centros de salud en Aragón, además de la Gerencia del 061, tienen abiertas citas para la vacunación de los niños y hay 67 agendas disponibles en la comunidad autónoma para la vacunación de dosis de refuerzo.

89% DE CITAS LIBRES

En estos momentos, las agendas para vacunación para la próxima semana cuentan con el 89 por ciento de las citas libres en el caso de la vacunación pediátrica y el 69 por ciento en el caso de la inmunización de adultos, contabilizando tanto las agendas para primeras y segundas dosis, como para la de refuerzo.

El responsable de Atención Primaria y Hospitalaria ha comentado que hay "51.000 huecos libres" entre lo que queda de semana y las próximas dos, con todas las cohortes de edad abiertas a partir de los 5 años de edad.

El Departamento de Sanidad ha recordado que a partir del próximo 1 de febrero será preciso que los ciudadanos europeos acrediten la dosis de refuerzo para que el certificado COVID digital de la Unión Europea sea válido.