Coronavirus.- Andalucía señala que "la presión asistencial" marcará la posible adopción de medidas localizadas

La vicecosejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado este viernes que será "la presión asistencial", como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la que marcará la posible adopción de "medidas" localizadas en determinadas zonas o municipios andaluces.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras que se ejecutan en el Centro de Salud Santa Victoria en Córdoba, García ha señalado que "contagios habrá todos los días", pero "en esta segunda oleada tenemos que tener en cuenta que en los contagios ha bajado la edad media, a entre los 30 y los 40 años" de edad.

Eso, según ha asegurado, "permite tener una presión asistencial muchísimo menor, y eso es lo que a todas las autoridades sanitarias les hace adoptar decisiones", de forma que cuando "tengamos una presión asistencial en una determinada zona que ya no sea capaz de aguantar", siendo eso algo que se ve "progresivamente, es cuando se adoptan medidas para preservar y poder tener una asistencia sanitaria a todos los niveles".

En consecuencia, Salud adoptará "medidas" de mayor calado "cuando en una zona determinada vemos que esa presión asistencial nos va a dar un problema para atender", tanto "a las personas que tienen Covid, pero a las personas que no tienen Covid también".

Por ello, según ha insistido García, Salud no tomará decisiones de este tipo solo en base a los datos de mayor número de casos en una determinada zona, "porque si fuera por los datos, España tendría que estar confinada de nuevo", de ahí que lo que hace Salud es "ver en cada ciudad y en cada pueblo la situación, el número, la trazabilidad y si se están cumpliendo o no los aislamientos" y, en función de todo ello, "se valora qué hacemos".

DESCONGESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, García ha asegurado que, tras la vuelta de las vacaciones veraniegas de los profesionales sanitarios, la situación de la Atención Primaria "se normaliza ahora y, a través del servicio de Salud Responde y del trabajo que se está haciendo con las agendas de todos los profesionales, todo se va a descongestionar en un plazo muy breve de fechas".

En cualquier caso, la viceconsejera de Salud ha pedido a la población que "tenga en cuenta que los profesionales de salud tenían que tener su periodo vacacional" y que "no teníamos otras personas para sustituirlos", lo que "hubiese sido la solución ideal", pero "nos hemos encontrado con el problema, no a nivel andaluz, sino a nivel nacional, de que eso no era posible", si bien, según ha insistido, "esa situación se regulariza ahora y le pedimos a la población esa paciencia, que sabemos que siempre tienen, y más especialmente con los profesionales sanitarios".

En cuanto a si se llevará a cabo en Andalucía la contratación de médicos extracomunitarios, García ha dicho que así será, "si el Gobierno de España agiliza trámites", si bien ha recordado que, "de manera extraordinaria y urgente y con un aval del Consejo Andaluz de Médicos, esas contrataciones en Andalucía se han estado llevando a cabo y se están realizando", hasta el punto de que "en Andalucía tenemos un número importante contratado de médicos extracomunitarios".