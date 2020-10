Coronavirus.- Andalucía llama a la "prudencia" de los jóvenes ante el Covid-19, que es "un virus muy traicionero"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha llamado este jueves a la "prudencia" de los jóvenes andaluces ante la pandemia del coronavirus, pues la "movilidad" de éstos, dado que muchos de los afectados son asintomáticos, es un factor clave en el incremento de contagios, sobre todo cuando, además, el Covid-19, es "un virus muy traicionero".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante su visita en Pozoblanco (Córdoba) a las obras que se ejecutan en el Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, Aguirre ha explicado que ahora mismo en Andalucía y respecto al Covid-19 "la edad media de diagnóstico la tenemos entre 19 y 29 años", de modo que la segunda ola de la pandemia está afectando sobre todo a "población joven, que es la que más se mueve" y, por consiguiente, "la que más se contagia", aunque sus ingresos hospitalarios y en UCI son mínimos.

Ello supone un problema mayor cuando los contagios de los jóvenes pasan a "lo que llamamos segunda y tercera línea", cuando "esta población joven llega a su casa o llega al trabajo, y puede contagiar a una segunda línea de otra edad determinada, como pueden ser los padres, o una tercera línea, como pueden ser los abuelos", y en estos casos sí que "repercute directamente" en los "ingresos hospitalario", en el marco de "una segunda ola con muchos positivos", aunque, por fortuna, "con poca repercusión desde el punto de vista clínico".

Ello implica, según ha subrayado Aguirre, que en Andalucía, dada la planificación establecida por Salud, hay "mucho margen todavía desde el punto de vista hospitalario", dado que "la mayor parte de positivos son asintomáticos" y lo único que requieren, cuando se les diagnostica, es su "aislamiento y seguimiento", además de la "trazabilidad, por si hay alguien asintomático, sobre todo a nivel de ámbito familiar"

"Pero el comportamiento de este virus es errático --ha señalado-- y cada día aprendemos más" sobre sus efectos, como el hecho de que "no afecta solo a los pulmones, sino que afecta también a la arteria y provoca una arteritis, con problemas circulatorios y problemas vasculares, e incluso hay pacientes que han sido asintomáticos y que luego empiezan a tener síntomas como la caída de pelo y hasta trastornos tróficos. Es decir, es un virus que nos va enseñando continuamente, e incluso los tratamientos han evolucionado".

Ello es fundamental, pues, según ha asegurado Aguirre, el Covid-19 "es un virus muy traicionero", y por eso ha insistido en llamar "a la prudencia, sobre toda de la gente joven, del personal joven, que tiene más movilidad", con lo que "tiene mayor capacidad de contagio", de ahí que los jóvenes deban cuidarse, pues haciéndolo, "están cuidando de su padres y de sus abuelos".

En definitiva, "aquí tenemos que ir todos remando para el mismo sitio" ante el Covid-19, ya que "no sabemos cuál es su comportamiento, no sabemos las secuelas que puede dejar, e incluso aunque uno sea asintomático, a posteriori" tampoco se tiene certeza de "los efectos que tiene", de modo que el consejero ha insistido en la necesidad de ser prudentes, "mientras no tengamos, o bien un tratamiento eficaz, que no lo tenemos todavía, o bien una vacuna óptima, que no la tenemos todavía".

RASTREADORES

Junto a ello y respecto a la incorporación de médicos y enfermeros jubilados a las labores de rastreo de contactos de los positivos por Covid-19 que se detecten, el consejero de Salud ha anunciado que ya "hay provincias donde ya están incorporados", sobre todo "en las misiones de rastreo, en lo que es seguimiento y trazabilidad de los casos positivos".

Su incorporación, según ha precisado, "se está haciendo tras una preparación" previa, "igual que hemos hecho con los militares" de los que se han "incorporado 160 efectivos, dentro de lo que es el rastreo", que es clave en esta segunda ola de la pandemia, pues la base para su control es "la trazabilidad y el diagnóstico", contando para ello en Andalucía con "más de 8.000 rastreadores", a los que ahora Salud quiere sumar a "personal jubilado con conocimientos sanitarios, para liberar así a enfermeros y médicos" de Atención Primaria.

Además, en cuanto a medios diagnósticos, según ha indicado Aguirre, "ya están se están implantando en todos los centros de salud y hospitales los diagnósticos rápidos a través de antígenos Covid, lo que está suponiendo que el diagnóstico lo tengamos en 15 minutos", acelerando así también el proceso de trazabilidad de los casos positivos que se detecten, lo que implica "un cambio cualitativo muy importante".