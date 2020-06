Coromavirus.- Canarias detecta 8 casos positivos por Covid-19 entre casi 2.500 migrantes llegados en cayucos y pateras

El consejero de Seguridad, Julio Pérez, admite que hay que "mejorar" las instalaciones de acogida y critica los discursos xenófobos y populistas

El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha informado este viernes en comisión parlamentaria de que en las islas se han detectado 8 casos positivos por Covid-19 entre los casi 2.500 migrantes que han llegado al archipiélago --hasta el 31 de mayo-- en cayucos y pateras.

"No hay más riesgo en África que en otro sitio, no es verdad", ha señalado, comentado que están "aislados" del resto y que a todos los que llegan se les hace un cribado y los test "a los que lo necesitan", y cada vez con más rapidez.

Pérez ha apuntado que la cuarenta se ha aplicado en las islas desde que se dictó la orden del Gobierno central y se plantea si habrá que mantenerla en vigor una vez se levanten las restricciones a la movilidad.

Por ello, ha hecho un "llamamiento" a los diputados y la sociedad en su conjunto para "evitar discursos de ignorancia y xenofobia" que solo conducen a un "renacimiento del populismo" o a formaciones políticas "incompatibles" con los valores de la dignidad humana, la justicia y la seguridad.

"Nos vamos a enfrentar a eso", ha subrayado, especialmente porque las "soluciones radicales" o no plantear ninguna solución tampoco ayudan a resolver la "causa final" de origen del problema que es la "injusticia y la inseguridad". "Llamamientos de que no vengan más no conducen nada, el problema subsistirá y hay que hacerle frente", ha comentado.

Pérez ha apelado también a no prestar crédito "a cualquier noticia" y reconocido la obligación "moral" de todas las administraciones por dar atención a los migrantes por más que las competencias de control de fronteras sean del Estado.

En esa línea, ha defendido la "coordinación" entre administraciones, que se está aplicando para buscar las instalaciones más idóneas para albergar a los migrantes --próximamente entrará en funcionamiento el acuartelamiento de Las Canteras, en La Laguna--, que por ahora "no son adecuadas ni suficientes", pese a que es lo que se ha podido conseguir ante el "súbito" incremento de la llegada de pateras --hasta mayo ya casi se ha cubierto la misma cifra que todo el año pasado--.

Asimismo, ha comentado que "no es previsible" que se vaya a reducir el flujo de llegadas porque las malas circunstancias económicas y de seguridad se mantienen en el África Occidental por lo que mientras tanto van a insistir en "reclamar" que haya instalaciones dignas para acoger a los migrantes.

Pérez ha negado que haya "improvisación, carencia de medios y pasividad" y recordado que "todos los domingos" el presidente Ángel Víctor Torres le pide a Pedro Sánchez que hay que atender a la migración en las islas.

Así, ha asumido que hay que "mejorar" las instalaciones de acogida si bien precisó que la situación actual "ni de lejos" se parece a los migrantes que llegaron a Canarias en 2006 --más un 30% que morían en la travesía--.

En el caso concreto de la nave del puerto de La Luz, ha admitido que les "parece mal" aunque tampoco "hubo otra posibilidad", señalando que no se debe extender un "riesgo injustificado" y que a todos los policías nacionales y guardias civiles se les hace el cribado pertinente.

Con todo, ha apuntado que la migración irregular "no se resuelve aumentando el número de instalaciones" sino actuando en "origen", evitando la salida de las pateras, aparte de que la situación se ha agravado durante la pandemia porque no se pueden realizar vuelos de repatriación ni traslados a Europa.

CC VE "PASIVIDAD E IMPROVISACIÓN"

La diputada del Grupo Nacionalista, Jana González, ha comentado que la migración es un fenómeno "complejo" y necesitado de una "respuesta global" pero entiende que el Gobierno de Canarias, por ejemplo, debe "velar" por los menores no acompañados.

Ha criticado la "pasividad" del Ejecutivo y de los cabildos pues se acoge a los migrantes en naves que no reúnen las "mínimas" condiciones de habitabilidad ni sanitarias, rechazando la "improvisación" con la que se les está atendiendo.

González ha reclamado un censo de instalaciones, una mesa de trabajo con las ONG y protocolos de actuación claros.

Ricardo Fernández (Cs) se ha mostrado a favor de una política migratoria "ordenada y común" en la UE y se pregunta si el Gobierno central ha atendido las demandas de Canarias para adoptar decisiones específicas.

Ha comentado que en los últimos meses la llegada de migrantes ha crecido un 600% y se sigue "con buenas palabras y palmaditas en la espalda" desde el Gobierno central, agravadas con el cese del mando de la Guardia Civil encargado de la inmigración legal.

Jesús Ramos (ASG) ha señalado que hay una "nueva oleada" de pateras y cayucos y al "drama humanitario" se le añade el "riesgo" del Covid-19 por lo que ha pedido al consejero que inicie el diálogo con el Estado y se reactiven las medidas paralizadas por el coronavirus. "La inmigración no entiende de pandemias", ha agregado.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha comentado que el problema migratorio "es estructural" y no es un "repunte", por lo que ha apelado a la "responsabilidad moral y política" para acogerles en Canarias en condiciones dignas.

Ha mostrado su preocupación por que los efectivos que hacen la primera atención no tengan los medios materiales necesarios y lamentado la sentencia del Tribunal Supremo que impide dar la nacionalidad española a las personas nacidas en Sahara Occidental antes de 1975.

PARA EL PP, UNA DE LAS "PEORES CRISIS MIGRATORIAS" DE LA HISTORIA

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que debido a la pandemia "los problemas se han acentuado" en el África Occidental y exigido que en las islas se apliquen los protocolos sanitarios "en idénticas condiciones" a las personas que llegan en barco o en avión.

Ha tildado de "incomprensible" que en las primeras semanas se les atendiera en dependencias policiales "sin ningún tipo de protocolo" y espera que las instalaciones adaptadas temporalmente tengan unas condiciones dignas.

González cree que esta situación "no se va a detener" por lo que espera que se "sensibilice" a la UE y el Gobierno español para empezar a hacer traslados a la Península o el continente de las personas que tengan lazos familiares.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha comentado que Canarias sufre "una las peores crisis migratorias" de su historia porque "las mafias" siguen operando y lamentado la falta de medios que tiene el archipiélago pese a la cumbre Canarias-Estado del pasado mes de febrero.

Además, ha criticado la atención dispensada en la nave del puerto de La Luz de Gran Canaria a 87 migrantes llegados en dos cayucos a finales del mes de mayo --durmiendo en el suelo, sin distancia de seguridad y sin duchas--.

Manuel Martínez, del Grupo Socialista, ha comentado que las migraciones "están generando imágenes" que no gustan pero ha precisado que la tasa de contagios de Covid-19 es bajísima.

Ha dicho que Europa necesita migrantes "y el reto" es que lo hagan con rutas seguras y capacidad de integración y se pregunta "quien va a pagar las pensiones" en el futuro cuando la tasa de nacimientos cada vez es menor.