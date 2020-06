Corey Taylor responde al anuncio de una banda tributo de Slipknot en busca de cantante

MADRID, 30 (CulturaOcio)

Corey Taylor, ha sorprendido a una banda tributo de Slipknot llamada Of the SiC al responder personalmente a un anuncio en busca de nuevo cantante.

Así las cosas, el verdadero cantante de Slipknot ha contestado a un mensaje en Craigslist que buscaba un "Corey Taylor preciso y dedicado" y lo más parecido posible al original.

Of the SiC, con sede en New Jersey, se anuncia como el "más preciso tributo de Slipknot en el mundo", y por eso busca a "alguien con la misma o casi la misma forma física que Corey Taylor".

Pide también que los candidatos tengan el mismo "rango vocal y experiencia en el escenario para ser capaz de comandar a una multitud" y actuar adecuadamente al mismo tiempo.

Demostrando un gran sentido del humor, Taylor ha compartido el anuncio en Twitter, escribiendo: "Si estáis interesados, también estoy en 166 libras (75 kilos)".