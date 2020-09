Coordinadora de Residencias exige un cambio de modelo y cese del aislamiento

Un centenar de personas han reclamado este sábado, en una concentración convocada por la Coordinadora de Residencias 5+1, un "cambio de modelo" de los centros geriátricos así como que cese el aislamiento de los ancianos con respecto a sus familiares por los "perjuicios irreparables" que les conlleva.

Los participantes en la concentración, un centenar según fuentes de la Guardia Urbana, han pedido "justicia" para las personas mayores que murieron "en condiciones indignas" en el período más grave de la pandemia.

Según los portavoces de la mencionada coordinadora, muchos de los ancianos ingresados en las residencias "no recibieron la atención médica" que precisaban, y "hay casos documentados de haber sufrido desnutrición y deshidratación".

Con gritos de "aislamiento es maltrato", "no, no, no a la discriminación", "residencias, no cárceles" y "residencias públicas sí, residencias privadas no", los participantes en la concentración han expresado su rechazo al modelo actual de gestión de dichos centros.

Por parte de la Coordinadora, portavoces de la misma han señalado que la limitación de salidas al exterior y de visitas de los familiares "es una medida adoptada en beneficio exclusivo de las empresas privadas que gestionan las residencias".

También han apuntado que, con la privatización de los centros, las Administraciones "se desentienden" de su funcionamiento y si se aisla a los residentes "los familiares no controlan lo que sucede en el interior".

Con respecto a esta última cuestión, han exigido que cese el aislamiento porque "no se justifica desde el punto de vista sanitario o epidemiológico" y a los ancianos "no sólo no les aporta beneficios, sino que les provoca un perjuicio irreparable".