Coordinadora del Tercer Sector pide el despliegue urgente de generadores en Cañada Real (Madrid)

La Coordinadora del Tercer sector de la Comunidad de Madrid quiere trasladar su "enorme preocupación por el nulo resultado" de las negociaciones entre Gobierno de España, Naturgy y el resto de administraciones locales y autonómicas para solucionar el problema de falta de luz en la Cañada Real Galiana, por lo que piden el despliegue urgente de generadores en la zona.

"Más de 6.000 menores se ven afectados diariamente durante este temporal por una ola de frío que provocará la pérdida de vidas humanas y que sitúa fuera del umbral de la habitabilidad a todas las personas que son parte de ese núcleo de población", han señalado.

Por todo ello, la Coordinadora solicita que se acometa una medida de emergencia como es el despliegue de generadores móviles, bien mediante la cooperación de las unidades del ejército o directamente por parte de los operativos de Naturgy que tienen la tecnología y la capacidad de despliegue "para, como respuesta de emergencia, hacer posible que la población vulnerable deje de pasar frío en estas fechas".

La entidad ha considerado que técnica y socialmente no es adecuada la solución ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid, "puesto que debe primar el garantizar que las personas usuarias estén en su entorno y no tengan que abandonar todo lo que poseen por la falta de solución entre empresa eléctrica y administraciones".

"Naturgy puede permitirse el coste de asumir un despliegue temporal, con acometidas de emergencia que garanticen el restablecimiento del fluido eléctrico mientras las administraciones asumen quien paga la factura, que es de lo que, en realidad, trata toda la negociación. Pedimos altura de miras y una respuesta urgente de todas las administraciones que no suponga el traslado de personas de sus casas a albergues y otras instalaciones que no cumplen, en absoluto, las necesidades de unas familias que merecen una solución que no suponga abandonar toda su vida y entorno", ha afirmado el secretario técnico de la Coordinadora del Tercer Sector, Rafael Escudero.

La Coordinadora ha instado a los grupos parlamentarios que se active el pacto de la Cañada Real Galiana y se convoque a su pleno conformado por todas las administraciones con participación del tercer sector para dotar de una "reevaluación" a todo el sistema.