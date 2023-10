El coordinador de bienestar de centros educativos catalanes no cobrará por ejercer su función

La figura de coordinador de coeducación, convivencia y bienestar (COCOBE) anunciada por la Conselleria de Educación de la Generalitat para este nuevo curso no cobrará por ejercer esta función, según han apuntado fuentes sindicales este martes a Europa Press.

Según han avanzado 'El Periódico' y 'Ara', se trata de un correo electrónico que han recibido las direcciones de los centros educativos y donde se informa de que el cargo lo deberá asumir un docente que ya tenga alguna coordinación.

El COCOBE es una figura que la Conselleria de Educación de la Generalitat propuso en el mes de mayo de cara a este nuevo curso para coordinar en materia de convivencia, coeducación y bienestar ante posibles casos de acoso.

En el escrito, consultado por Europa Press, se afirma que, según las instrucciones para la figura COCOBE, se requería que este nuevo cargo "fuera de pago obligatorio".

En este sentido, se apunta a que esto no es posible porque las "dotaciones de coordinación de los centros se han mantenido en el mismo número que el curso pasado, hecho que provoca que los profesores asignados al cargo COCOBE, que no tengan otro cargo de coordinación o tutoría de ESO, no cobren el importe correspondiente".

En el correo se señala que, para cumplir las instrucciones, se debe asignar le cargo COCOBE a una persona que tenga "un cargo directivo, una coordinación o una tutoría de ESO, y que por el momento se han paralizado las asignaciones de cargos de los centros que no cumplían estos requisitos.