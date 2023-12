La cooperación española a la salud cae en 2022 tras perder peso la pandemia de la covid-19

La pandemia de la covid ya no es una prioridad en la cooperación internacional y en España se refleja en una reducción de 124 millones en el presupuesto para salud, sector al que en 2022 se destinaron 402 millones, el 9,7% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), 7 puntos menos que en 2021 y por debajo del 15% recomendable.

Así se desprende del informe de Medicusmundi y Médicos del Mundo 2023, presentado este martes por el responsable de Medicusmundi Internacional, Carlos Mediano, que deja claro que la salud está marcada por los acontecimientos globales, y si en 2021 el principal foco de la cooperación española estuvo en la pandemia en 2022 las ayudas se vieron condicionadas por conflictos, como los de Ucrania y ahora Gaza.

"La pandemia nos ha enseñado que los problemas de salud son globales" ha explicado el responsable de Medicusmundi, que "urge" a España a incrementar los fondos que la cooperación destina a la lucha contra los diferentes retos globales del planeta "y las inequidades que sufren muchas personas en salud, género o pobreza".

Mediano ha recordado que desde las ONG piden a los países que destinen el 15% de su cooperación a salud: "ello permitiría mejorar la salud mundial, y hoy España está en el 9,7% frente al 16% que destinó en plena pandemia", el 99% en donaciones de vacunas.

Aunque el Ministerio de Sanidad aparece, por segundo año consecutivo, como el primer donante en cooperación sanitaria, con el 43,8% de toda la AOD española en salud (176 millones), Mediano le pide que se "implique mucho más".

"No se trata de replicar el modelo español en otros países, pero sí de ser valientes e innovadores" ha señalado este experto que pone el ejemplo de países donde una cuarta parte de los diagnósticos que se hacen no se necesitan, mientras que en otros la población no puede acceder a los servicios de salud mínimos.

El 55% de la población mundial sin servicios sanitarios

De hecho, según el informe, el 55% de la población mundial (4.500 millones de personas) no tiene cubiertos los servicios esenciales de salud y 1 de cada 23 personas necesita ayuda humanitaria, más del doble que hace 4 años.

Según el responsable de Medicusmundi cuando se habla de servicio esenciales se atiende a la definición de la OMS que contempla como servicios mínimos la atención al parto y "el acceso a tratamientos, prevención y diagnóstico de enfermedades comunes transmisibles y no transmisibles, dependiendo de la zona".

Respecto a España, Mediano ha subrayado que la cobertura sanitaria es "muy buena" si bien hay lagunas, ha dicho, como la cobertura de salud bucodental donde muchos servicios no están financiados por el Sistema Nacional de Salud o la población irregular que no puede acceder o colectivos minoritarios que no confían en el sistema, bien por razones culturales o idioma, "y a los que tenemos que atraer".

Mediano ha considerado que se trata de plantear un sistema "de abajo a arriba" aún reconociendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran "a mitad de camino". Solo un 20% de las 169 metas están en situación de cumplirse en el año 2030 y es que a la falta de financiación se suman las dificultades de países con economías frágiles para mantener la inversión en los ODS.

Mediano ha valorado que en España, la cooperación al desarrollo sea una competencia compartida con las comunidades autónomas y entidades locales si bien ha observado "con preocupación" que ciertas autonomías están asumiendo "un discurso que hace de la cooperación sanitaria una política prescindible, sin darle la importancia y el valor que merecen".