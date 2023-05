Convocan una protesta en Cáceres para que se abran los nidos de vencejo tapados en la Torre de Bujaco

Varias asociaciones conservacionistas de Extremadura han criticado al Ayuntamiento de Cáceres por su intervención en la Torre de Bujaco donde se han tapado al menos doce nidos de vencejos, por lo que han convocado una protesta junto al monumento que tendrá lugar el sábado, 6 de mayo, a partir de las 20,30 horas.

La protesta convocada por 'Vencejos en Extremadura' y apoyada por el resto de asociaciones, es para solicitar la apertura de los nidos de vencejos en la citada torre que fueron tapados en la actuación del pasado mes de marzo. Las asociaciones convocantes hacen un llamamiento a la participación para "evitar la destrucción del patrimonio natural de Cáceres por medidas arbitrarias e innecesarias".

Así, consideran que se han vulnerado directivas europeas, leyes nacionales, las directrices de conservación de la ZEPA urbana de Cáceres e incluso las condiciones que la Dirección General de Sostenibilidad puso al ayuntamiento, con fecha de 28 de marzo, para autorizar "a posteriori" la intervención en la Torre de Bujaco y en la que se daba un plazo de diez días para reabrir los huecos tapados.

Estas asociaciones consideran que el Ayuntamiento de Cáceres estaría incurriendo en una doble ilegalidad, ya que por un lado se han destruido nidos de una especie protegida, acción prohibida por las directivas europeas (Directiva Aves) y la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y por otro lado se han incumplido las condiciones establecidas por la Dirección General de Sostenibilidad.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cáceres solicitó a la Comisión Provincial de Patrimonio la autorización de la intervención realizada en un edificio protegido, pero sin realizar la reapertura de huecos de acceso al interior de los nidos, como le ha requerido la Junta de Extremadura, por ello la Comisión Provincial ha pedido que se tenga en cuenta el informe de la Dirección General de Sostenibilidad

Para estas asociaciones este hecho es más grave en una ciudad que celebra en los próximos días su Festival de las Aves, "lo que puede llegar a ser una escandalosa muestra de falta de sensibilidad del Ayuntamiento de Cáceres por el cuidado y protección de sus poblaciones de aves, muchas de ellas en evidente declive ante conductas innecesariamente hostiles contra ellas de los vecinos y de una gestión municipal que tiene mucho que mejorar en ese aspecto", aseguran en una nota de prensa.

Algunas de estas asociaciones han solicitado ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura "medidas urgentes" para evitar que se impida la reproducción de los vencejos en la Torre de Bujaco y recuerdan que el Ayuntamiento de Cáceres "no puede estar por encima de la legalidad".

Además, insisten en que la conservación del patrimonio histórico "no puede servir como excusa para destruir el patrimonio natural", especialmente cuando la solución es abrir pequeños huecos de apenas 7 centímetros que no comprometen la sujeción de la fachada, "un esfuerzo tan simple que nadie podría entender que no se pudiera hacer en una ciudad que tiene, y presume de ello, una ZEPA urbana y celebra un Festival de las Aves", añade.

Las asociaciones conservacionistas que apoyan la protesta son Adenex, SEO/BirdLife, Vencejos en Extremadura, SOS Vencejos, Ecologistas en Acción Extremadura, Grus, Cáceres Verde, Animales Monumentales, GUIDEX (Asociación de Guías Profesionales de Ornitología y Naturaleza de Extremadura), DEMA, PDAE (Plataforma de Defensa Animal de Extremadura), Ecologistas Extremadura y la Coordinadora 'Sierra de la Mosca, Paisaje Protegido'.