Controlado el incendio de Queralt, que ha quemado 1.700 hectáreas

Los Bomberos han dado por controlado el incendio iniciado el sábado en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), que ha afectado a unas 1.700 hectáreas.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el incendio se ha dado por controlado al haber podido cerrar el perímetro del mismo con las líneas de agua, a pesar de la extensión de dicho perímetro, de unos 40 kilómetros.

También se ha podido dar por controlado porque la superficie quemada, unas 1.700 hectáreas de masa forestal, no ha crecido a lo largo de la jornada de hoy.

El hecho de haber podido dar por controlado el incendio permitirá reducir en dos tercios los medios materiales y humanos utilizados para la extinción del fuego.

Permanecerán en la zona esta noche unos 125 bomberos y 25 autobombas, mientras que se retirarán los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los Bomberos han considerado que la lluvia caída hoy ha ayudado a poder controlar este incendio, el más importante que se ha declarado en Cataluña en la presente temporada de verano, y lo más importante ha sido poder cerrar el perímetro del mismo con la línea de agua.

Han destacado que el incendio no se podrá dar por extinguido hasta que no haya garantías de que no queden puntos calientes que podrían reavivar las llamas, lo que podría tardar algunos días en producirse.

Hacia las 14:00 horas los bomberos habían dado por estabilizado el incendio, lo que ha permitido regresar a su casa a los vecinos desalojados de masías aisladas y levantar el confinamiento en tres municipios de la zona, en las comarcas de la Conca de Barberà (Tarragona) y Anoia (Barcelona).