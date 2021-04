Controlado el incendio de las naves industriales en Seseña (Toledo)

(Actualiza la NA3102 con más información)

El incendio que se declaró este martes en varias naves industriales de Seseña (Toledo) y que ha afectado a unos 53.000 metros cuadrados de instalaciones ha sido dado por controlado al mediodía de este miércoles.

En declaraciones a Efe, el oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Miguel Ángel Laguna, que está al mando del dispositivo para extinguir el incendio, ha explicado que se ha dado por controlado toda vez que no se detecta riesgo de propagación a otras propiedades, si bien ha optado por no dar un plazo en el que el incendio podrá darse por extinguido, ya que el problema es "que la superficie de cubiertas ha colapsado sobre el incendio".

Ello ha motivado que "hay muchos focos no visibles" y, además, no se tiene acceso con el agua de extinción, por lo que no se puede valorar un tiempo estimado para la extinción.

En este punto, ha incidido en que el peligro "es a nivel estructural", por lo que los bomberos deben trabajar "guardando las distancias" y desde una zona segura para que no se vean afectados por el humo, aunque ha señalado que cuentan con equipos de respiración autónomos.

"Para nosotros, el peligro está más en la estructura que en el comportamiento del aire", ha explicado Luengo, quien ha señalado que la dirección del viento sí puede condicionar la circulación por la A-4, ya que "las naves están muy pegadas a la autovía".

En cuanto al trabajo que se va a realizar "técnicamente sobre el incendio", ha indicado que se va empezar a trabajar "con espuma desde el exterior, debido a la inestabilidad estructural de la construcción".

En estos momentos, trabajando sobre el lugar se encuentran cuatro dotaciones de bomberos del consorcio provincial de Toledo y dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, estos últimos "en apoyo, sobre todo para el suministro de agua".

Además, el 112 de Madrid también ha explicado a través de las redes sociales que "dada la dimensión de las naves siniestradas y la cantidad de combustible, así como el riesgo de que puedan colapsar más paramentos, se va a hacer ataque directo en las zonas donde no haya riesgo para los intervinientes", mientras que "el resto se va a dejar que arda de manera controlada".

En cuanto a la posible afectación del tráfico, estas fuentes han explicado que la Guardia Civil está vigilante por si el humo bajara de altura y se depositara sobre la A-4 y ha indicado que, en este caso, la Guardia Civil de tráfico tiene preparados cortes de tráfico y desvíos alternativos.

Por su parte, la consejera de Educación Rosa Ana Rodríguez ha dicho, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, que el cierre de varios centros educativos de Seseña es solamente para este miércoles y que se ha interrumpido la actividad presencial de forma cautelar, si bien ha subrayado que se han desplegado los mecanismos del Plan de Digitalización, para impartir enseñanza online.

Con todo, ha admitido que esta medida, que afecta al Instituto de Educación Secundaria "Las Salinas", con 900 alumnos; y al Colegio de Educación Infantil y Primaria "Fernando de Rojas",con 380 estudiantes, se podría alargar durante más jornadas si se determina que las condiciones del aire no son las adecuadas.

Por su parte, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron este incendio, que ha originado "cuantiosos daños materiales".

El instituto armado ha explicado que el fuego se originó en torno a las 17:50 horas de este martes en una nave donde varios operarios se encontraban realizando labores de limpieza y desmantelamiento y que una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Seseña fue la primera en acudir al lugar, donde, al observar la rápida propagación del fuego que afectó a naves colindantes, evacuó a los cerca de 25 operarios que se encontraban trabajando, evitando así daños personales por la acción de las llamas. EFE

cst-rr/jlg