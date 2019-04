Controlado el incendio forestal de Alicante tras quemar siete hectáreas

INCENDIO FORESTAL

Los bomberos han dado a las 11 horas por controlado el incendio declarado ayer entre los términos de Castell de Castells y Benichembla, en la comarca alicantina de la Marina Alta, tras quemar una superficie forestal de difícil acceso de unas siete hectáreas.,Según el Consorcio Provincial de Bomberos, a partir de las 11 horas no hay llama aunque puede haber alguna zona humeante y suelo caliente, mientras que no se dará oficialmente por extinguido hasta que el suelo no est