Contra el negacionismo y en pro de la cultura: así ha sido la alfombra roja de los Feroz

Los Premios Feroz 2021, una octava edición marcada por un estricto protocolo de seguridad y mascarillas, han arrancado con una alfombra roja especial por la que han desfilado actores y actrices que han abogado por unos galardones que, igual que otros años, reconocen el talento del sector.

En la temporada de premios más atípica, la alfombra roja de los Premios Feroz, premios otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, se ha desplegado para el primer gran desfile del año de estrellas patrias como antesala de los Premios Goya, que este año se celebrará de forma telemática. “Es el gran evento del año -ha dicho la actriz Carmen Machi, nominada por su papel en “30 monedas”-. Es extraño venir aquí a la vez que emocionante, aplaudo la iniciativa y el valor que han tenido desde la organización para que se puedan llevar a cabo de manera presencial, y podamos celebrar el mejor año para el audiovisual (a nivel de producciones) y reivindicar una cultura segura”.

Opinión que comparte José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes: “Creo que esta gala es un ejemplo del buen hacer del mundo del cine. Estos meses los profesionales de la cultura han hecho un esfuerzo enorme para que estos eventos se puedan llevar a cabo y eso ha sido gracias a las medidas sanitarias que se han tomado. España ha dado un gran ejemplo a nivel cultural, a pesar de la crisis sanitaria”. Pese a las declaraciones negacionistas el pasado viernes de la actriz Victoria Abril (que recibirá esta noche el Feroz de Honor) los actores no se han querido mojar ni dar “más bombo a lo que es libertad de expresión”, y aplauden la labor de la organización a pesar de todo ese “boicot que se formó a su alrededor”.

“Creo que Victoria es una muy buena actriz y creo que como eso se merece el premio. Los medios son los que están engrandeciendo todas declaraciones, que al fin y al cabo es libertad de expresión, estemos de acuerdo o no, y no hay que darle más gancho”, ha señalado el actor Willy Toledo, nominado por su papel en la serie “Los favoritos de Midas”. Sin embargo, a pesar de que en la alfombra roja no se ha destacado la posición negacionista de la actriz, sí que ha habido cierto revuelo en la entrada del Hotel VP Plaza España Design de Madrid, donde un pequeño grupo sin mascarilla se ha arremolinado con carteles en contra de la pandemia, a los que finalmente, y tras algún encontronazo con los medios de comunicación, la policía les ha obligado a ponerse la obligatoria mascarilla.

“Creo que actos como estos no debería emborronar esta noche y la celebración de la cultura y el cine”, ha añadido el ministro. En la alfombra roja también ha habido espacio para recordar al recientemente fallecido Enrique San Francisco, donde varios amigos suyos han lamentado su pérdida: “Se nos va un grande. Un grande de la cultura y un gran amigo”, lamentaba Machi.

“Esta gala va a ser extraña, estás que no estás. Sabes cómo funciona, sabes cómo es la energía que hay en estos sitios, pero en el fondo hay una cierta incertidumbre, todos estamos sobrecogidos por su pérdida”, respaldaba el actor Javier Cámara. La sobriedad ha predominado en las vestimentas de los invitados, salvo excepciones como la actriz Milene Smit (“No matarás”) que no ha pasado desapercibida con vestido arriesgado, que ha sido de los más llamativos de la noche.

Las influentes Esty Quesada, “Soy una pringada”, y Samantha Hudson también han llamado la atención. La primera, fiel ha su estilo ha desfilado con un vestido negro básico, pero, eso sí, largo, como dictan el código de vestimenta más clásico de este tipo de galas, y la cara pintada de amarillo, mientas que la segunda ha apostado por unas medias de rejillas, plumas y camiseta corta.