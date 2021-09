Continúa la erupción en la Cumbre Vieja de La Palma, que ya suelta magma

Una erupción volcánica ha comenzado esta tarde de domingo en la Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se han acumulado miles de seismos en la zona.

"Estoy viendo una imagen sorprendente. Una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en las fotografías históricas...", describe Ramón Pérez, periodista de 'El Día', en directo, en 'Tiempo de Juego'. "Exactamente a las 15:13 de la hora canaria, 16:13 de la hora peninsular", concreta el periodista.

"Yo estoy a 300 metros de la zona en la que, de repente, ha sonado una gran explosión", ha remarcado, haciendo referencia que ya lleva unas horas en la zona para narrar lo que está sucediendo. Asimismo, Pérez ha comunicado que se puede ver "una gran columna de humo negro".

"Afortunadamente, en estos momentos, no se ve todavía la llama. El humo es el que está ocupando la zona y un ruido... Que se te pone el vello de gallina", cuenta. "Estando aquí, durante estos días, ya viví tres o cuatro temblores, con los que se notaba como se iba moviendo el suelo. Y, de repente, ha reventado", cuenta el periodista.

"Se ve un humo muy negro, una columna de humo que no es tan alta, aunque es un humo muy denso. Dentro de ese humo, si se puede apreciar un ligero resplandor, que puede corresponder a la salida de esa lava... Todavía se ve una evolución bastante lenta. En tan solo estos 15 minutos, ya se puede apreciar como sí está lanzando piedras y piroclastos al exterior. Pero el avance no está siendo rápido", describe el comunicador.





"Va expulsando, a presión, esas rocas y lava incandescente"



"Es una zona de pinar en la que acaba de reventar este volcán. A reventado en una zona apenas a 400 metros de altura respecto a una zona habitada, del barrio de Las Manchas, que es una zona con mucha población, en la que habitan en torno a 15-20.000 personas", cuenta tras asegurar que "toda esta franja puede verse afectada por el volcán, depende de la extensión que llegue a tener".

"El ruído no sé si compararlo con una especie de freidora... Ese ruído es continuo... Ahora mismo, deben de estar resolviendo todo", comunicaba, dejando claro que ya están movilizando todo para poner a todas las personas a salvo. "Ahora mismo, no me atrevo a decirte que sea una segunda boca, pero se parece que hay dos puntos de los que está saliendo la lava. El humo se va despejando poco a poco y ya se va viendo cómo va expulsando, a presión, esas rocas y lava incandescente", asegura Pérez.

Iván Cabrera, del Instituto Volcanológico de Canarias: "Podemos observar cuatro bocas eruptivas [...]Estamos monitorizando la actividad a través de cámara técnica, emisión de flujos de gases y las emisiones de ceniza"#Canal24Horashttps://t.co/OXIRLzFzBSpic.twitter.com/ygIE3UTpiP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 19, 2021