Consternación en Albacete por la muerte de la vendedora de la ONCE: "Esta ciudad nunca la olvidará"

GRAF7432. ALBACETE (ESPAÑA), 24/08/2021.- Agentes de la Policía Nacional acordonan los aledaños de la vivienda en la que ha sido hallado el cadáver de María Isabel de la Rosa Cozar, vendedora de la ONCE de la que no se sabía nada desde el jueves 19 de agosto, este martes en Albacete. La Policía Nacional ha hallado en una vivienda de Albacete el cuerpo sin vida de María Isabel de la Rosa Cozar, vendedora de la ONCE de la que no se sabía nada desde el jueves 19 de agosto, y ha detenido a un hombre relacionado con estos hechos. El detenido es un hombre de unos 50 años, según han dicho a Efe testigos que han seguido la operación policial que se ha llevado a cabo esta tarde-noche en la calle Estrella de Albacete. EFE/ ManuManu